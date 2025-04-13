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Трехлетний ребенок погиб во время землетрясения в Таджикистане

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Ребенок босиком на улице
Ребенок. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Таджикистане в воскресенье, 13 апреля, случилась серия землетрясений, в результате которых были разрушены здания, погиб один человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Sputnik Таджикистан.

О гибели малыша сообщили в Центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне страны.

"В результате подземных толчков в Раштском районе на востоке Таджикистана погиб трехлетний ребенок, его завалило стеной дома", - говорится в сообщении.

Как пишет издание, к этому часу на востоке Таджикистана произошли три землетрясения: первое в 09:24 по времени Астаны магнитудой 5, второе - в 12:14 магнитудой 4, третье - в 13:33 магнитудой 3.

Согласно официальным данным, всего в результате подземных толчков было разрушено 29 домов и одна школа.

Отметим, подземные точки сегодня ощутили и в Казахстане. Более чем в 30 населенных пунктах страны зафиксировали подземные толчки в 2-3 балла. Сообщений о разрушениях или пострадавших нет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2235396-trehletniy-rebenok-pogib-vo-vremya-zemletryaseniya-v-tadzhikistane/