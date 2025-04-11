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Путин встретится со спецпосланником президента США, заявили в Кремле

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Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Brendan Smialowski / AFP via Getty Images

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков анонсировал встречу президента России и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф уже прибыл в Россию.

РИА Новости пишет, что Владимир Путин встретится со Стивом Уиткоффом, возможно, сегодня. На встрече будет подниматься тема встречи Путина и Трампа и аспекты украинского урегулирования.

По данным ТАСС, которое также ссылается на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, от встречи Путина и Уиткоффа не стоит ждать прорывов, это продолжение дипломатической работы РФ и США.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры по урегулированию ситуации в Украине. В них приняли участие делегации США, России и Саудовской Аравии.

А в конце февраля в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и США, где Москва предложила Вашингтону восстановить прямое авиасообщение между странами.

Накануне делегации двух стран тоже встречались для проведения переговоров - на этот раз стороны прибыли в Стамбул.

Прошедшие переговоры в российском МИДе назвали "экспертными консультациями по нормализации функционирования дипломатических представительств обеих стран и устранению "раздражителей", накопившихся в двустороннем досье".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2235105-putin-vstretitsya-so-specposlannikom-prezidenta-ssha-zayavili-v-kremle/