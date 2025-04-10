Россия и США вновь провели обмен заключенными

Москва и Вашингтон провели обмен заключенными - стороны сделали это во второй раз с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США, передает WSJ.

Обмен состоялся сегодня утром в Абу-Даби. Сообщается, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф и высокопоставленный сотрудник российской разведки вели переговоры об обмене, по словам сотрудника ЦРУ, указывая на углубление связей между спецслужбами двух стран, отмечает издание.

Сообщается, что в рамках обмена заключенными Россия передала США Ксению Карелину. Ее приговорили к 12 годам колонии - девушку признали виновной в государственной измене за пожертвование менее 100 долларов украинскому благотворительному фонду, базирующемуся в США. Карелина имеет двойное гражданство - РФ и США.

Также сообщается, что Штаты, в свою очередь, передали России Артура Петрова, гражданина России и Германии, который был задержан на Кипре по запросу США за предполагаемый экспорт секретной микроэлектроники.

Отметим, в феврале этого года Белый дом сообщил об освобождении американца Фогеля. В Москву за ним летал спецпосланник Трампа.

Бывший сотрудник посольства США Марк Фогель, который работал преподавателем в англо-американской школе в Москве, был задержан в аэропорту «Шереметьево» в августе 2021 года. Сообщалось, что в багаже у него обнаружили марихуану и гашишное масло.

До этого, в августе 2024 года, Россия, США, Германия, Норвегия, Словения, Беларусь и Польша провели обмен заключенными. Президент США Джо Байден заявил о 16 заключенных, освобожденных из российских тюрем. Российская ФСБ сообщила, что Москва вернула 8 своих граждан c двумя несовершеннолетними детьми.