Россия совершила крупный обмен заключенными с несколькими западными странами. Что известно о его участниках

Россия, США, Германия, Норвегия, Словения, Беларусь и Польша провели обмен заключенными. Президент США Джо Байден заявил о 16 заключенных, освобожденных из российских тюрем. Российская ФСБ сообщила, что Москва вернула 8 своих граждан c двумя несовершеннолетними детьми.

Россия, США, Германия, Норвегия, Словения, Беларусь и Польша провели обмен заключенными. Президент США Джо Байден заявил о 16 заключенных, освобожденных из российских тюрем. Российская ФСБ сообщила, что Москва вернула 8 своих граждан c двумя несовершеннолетними детьми.

Участвующие в обмене семь стран освободили в общей сложности 24 заключенных. Российская ФСБ также заявила, что в обмене участвовали еще двое несовершеннолетних детей.

Это один из самых крупных и необычных обменов заключенными в современной истории, отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер. По его мнению, самым удивительным является то, что это происходит в тот момент, когда отношения между Западом и Россией переживают самую напряженную фазу со времен окончания холодной войны в 1991 году.

Русская служба Би-би-си рассказывает, кто эти 24 человека, вошедшие в сделку по обмену.

Кто вышел из российских тюрем?

Эван Гершкович

В середине июля Свердловский областной суд приговорил американского журналиста Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Рассмотрение дела 32-летнего журналиста Wall Street Journal проходило в закрытом режиме.

По версии обвинения, Гершкович «по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО „НПК „Уралвагонзавод“ по выпуску и ремонту военной техники» и делал это «с соблюдением тщательных мер конспирации».

Работавший в паре с Гершковичем фотограф говорил Русской службе Би-би-си, что репортер собирал материал для статьи о том, как люди в российских регионах воспринимают войну, и для этого он посещал Екатеринбург и Нижний Тагил и планировал поехать в другие города. СМИ писали, что Гершкович в том числе интересовался вербовкой в ЧВК «Вагнер».

Гершкович не признает вину и настаивает на том, что его деятельность была исключительно журналистской. Редакция WSJ назвала его дело фиктивным, а президент США Джо Байден — «полностью незаконным».

Гершкович стал первым американским журналистом в новейшей российской истории, обвиненным в шпионаже.

Илья Яшин

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил оппозиционера Илью Яшина (внесен в реестр «иноагентов») к 8,5 годам колонии общего режима за распространение «фейков» о российской армии.

Поводом для уголовного дела стало то, что 7 апреля в прямом эфире в своем YouTube-канале Яшин рассказал о событиях в украинской Буче, показав в том числе сюжет Би-би-си об убитых мирных жителях города. Расследованием произошедшего в Буче с весны занимается международный уголовный суд.

Минобороны России называет сообщения о преступлениях российских военных в Буче «провокацией», а кадры с трупами на улицах «постановочными». В суде эту версию повторял прокурор.

Оппозиционер вину не признал. В своем последнем слове в суде он призвал вывести российские войска из Украины.

Пол Уилан

В июне 2020 года Московский городской суд приговорил к 16 годам колонии строго режима гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана. Его признали виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж).

Бывшего морского пехотинца задержали в Москве 28 декабря 2018 года. Сам Уилан говорил, что до этого он уже приезжал в Россию несколько раз в качестве туриста, а в 2009 году брал с собой своих родителей.

Суд проходил в закрытом режиме. Поводом для обвинения стала якобы найденная у него флешка с секретными документами. Сам Уилан после приговора рассказывал Би-би-си: на допросах ему говорили, что на флешке были имена и фотографии студентов пограничного училища.

Пол Уилан свою вину не признал: по его словам, он приехал в Москву на свадьбу к другу. Впрочем, приговор он обжаловать не стал, рассчитывая, по его словам, на скорый обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко. Однако Ярошенко обменяли весной 2022 года на американского студента Тревора Рида, а Бута осенью того же года — на баскетболистку Бритни Грайнер.

Рико Кригер

19 июля суд в Беларуси приговорил гражданина Германии Рико Кригера к смертной казни в виде расстрела. Кригеру вменили шесть уголовных статей, включая статьи о совершении акта терроризма, создании «экстремистского формирования» и агентурной деятельности.

Детали дела Кригера стали известны от издания «Медиазона-Беларусь», получившего доступ к выдержкам из приговора, а также от одной из главных белорусских пропагандисток Людмилы Гладкой, которая присутствовала на суде и затем опубликовала свои впечатления в телеграм-канале.

По этим данным, Кригера обвинили в том, что он якобы сотрудничал со Службой безопасности Украины и полком Калиновского (военное формирование белорусов, сражающихся на стороне Украины). Как следует из приговора, Кригера признали виновным в том числе в установке взрывчатки на железнодорожных путях.

30 июля Александр Лукашенко принял решение помиловать Рико Кригера.

Алсу Курмашева

19 июля Верховный суд Татарстана приговорил журналистку Алсу Курмашеву к 6,5 годам лишения свободы за «фейки» о российской армии.

Журналистку татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (в реестре «иноагентов», объявлена «нежелательной организацией» в России) задержали в Москве осенью 2023 года, когда Курмашева ненадолго вернулась в Россию, чтобы навестить родственников.

Против нее завели три уголовных дела: помимо «военных фейков», это статья о неуведомлении о наличии второго гражданства (ст. 330.2 УК) и редкая ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанности по добровольной регистрации как «иноагента» гражданином, собирающим сведения в области военной, военно-технической деятельности России).

Поводом для возбуждения дела о «фейках», как сообщал РБК со ссылкой на обвинение, стала книга «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину», вышедшая в ноябре 2022 года. Одним из редакторов книги была Курмашева.

У Курмашевой есть гражданство США. В январе официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявлял, что власти США уделяют «огромное внимание» делу журналистки.

Кевин Лик

В конце прошлого года Верховный суд республики Адыгея на Северном Кавказе приговорил к четырем годам колонии по делу о «госизмене» 18-летнего Кевина Лика.

По версии обвинения, он «осуществлял визуальное наблюдение» и фотографировал в Майкопе «места дислокации» российской войсковой части, а затем отправлял фотографии на электронный почтовый ящик «представителя иностранного государства».

В сообщении суда по его делу говорилось, что он якобы совершил эти преступления еще несовершеннолетним, «будучи несогласным с политическим курсом» России и проведением «специальной военной операции на территории Украины». На момент вынесения приговора ему уже исполнилось 18 лет, сообщила пресс-служба суда.

Во многом благодаря этому Лик получил треть минимального срока, предусмотренного статьей о госизмене. Кроме того, в решении суда отмечалось его «активное способствование раскрытию и расследованию», «признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном», совершение преступления впервые, положительные характеристики по месту жительства и учебы, наличие хронических заболеваний, а также «множественные победы на различных олимпиадах».

В телеграм-канале поддержки Кевина Лика говорилось, что он родился в Германии и имеет двойное гражданство. В 12 лет он вместе с мамой переехал в столицу Адыгеи город Майкоп.

Владимир Кара-Мурза

Московский городской суд приговорил политика и публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в России «иноагентом») к 25 годам колонии строгого режима, признав виновным в распространении «фейков» об армии, сотрудничестве с нежелательной организацией и госизмене.

Политика обвинили в госизмене за публичные выступления в США и Европе: он говорил о «государственном терроре» по политическим мотивам, о фальсификациях на выборах, нарушениях прав человека в России, называл ее страной-агрессором в войне с Украиной. Этим, по мнению следствия, он «создал угрозы для внешней безопасности и территориальной целостности» России.

Кроме того, ему в вину вменили «фейки» об армии (тоже за публичное выступление) и за сотрудничество с «нежелательной организацией» Free Russia Foundation (в конце июля также внесена в России в перечень экстремистских организаций). Фонд признали нежелательным в 2019 году, а в 2021 году Кара-Мурза — по мнению следователей, на деньги Free Russia — организовал ежегодную конференцию о политзаключенных в Сахаровском центре (тоже признан в России «иноагентом»).

Уголовное преследование политика его семья и соратники связывают с «актом Магнитского», который политик составлял, лоббировал и добился того, чтобы его принял Конгресс США.

До ареста в апреле 2022 года Владимир Кара-Мурза дважды чуть не умер от отравления — и сам он, и его товарищи уверены, что это работа российских спецслужб.

Андрей Пивоваров

В июле 2022 года Ленинский районный суд Краснодара приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова.

Политик из Петербурга входил в Координационный совет оппозиции в 2012-2013 годах, был главой штаба партии Касьянова РПР-ПАРНАС на выборах в Костроме в 2015 году и поддерживал президентскую кампанию Навального в 2017-м. В 2019 году он стал председателем оппозиционной «Открытой России» Ходорковского.

Генеральная прокуратура признала «Открытую Россию» нежелательной ещё в 2017 году, однако речь шла не о российской общественной организации, в руководстве которой состоял Пивоваров, а об организации, зарегистрированной в Лондоне. Тем не менее, членов российской «Открытой России» стали арестовывать за сотрудничество с нежелательной организацией. За это — по статье 284.1 – арестовали и Пивоварова: его задержали в конце мая 2021 года в аэропорту, когда он собирался лететь из Петербурга в Варшаву.

Его судили по статье ст. 284 (осуществление деятельности нежелательной организации). Кроме того, в вину политику ставили 30 постов и один репост в фейсбуке: о протестах в Хабаровске, несогласии с поправками в Конституцию и о поддержке задержанных на митингах.

Лилия Чанышева

Кировский суд Уфы приговорил соратницу Алексея Навального Лилию Чанышеву к 7,5 годам колонии летом 2023 года. Процесс проходил в закрытом режиме. В апреле этого года Верховный суд Башкортостана ужесточил ей приговор, увеличив срок наказания до 9,5 лет. Вину она не признала.

Чанышеву обвинили в «организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения» (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности» (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и в «пропаганде деяний некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан» (ч. 3 ст. 239 УК РФ). Она была среди тех немногих участников команды Навального, которые не уехали из России.

Активистка была задержана в Уфе в ноябре 2021 года. Чанышевой первой из соратников Навального предъявили обвинения в создании экстремистского сообщества.

Штабы Навального прекратили существование, после того как летом 2021 года были признаны судом экстремистскими организациями и запрещены. За участие в таких организациях теперь грозит уголовная ответственность.

После задержания Чанышевой ее коллега — бывший руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков (объявлен в России «иноагентом») рассказывал в Facebook о том, как Чанышева пришла на работу в штаб оппозиционера.

«Она работала аудитором в Deloitte, отличная зарплата, квартира, машина, все дела. Лилия ушла с работы, согласилась на зарплату в три раза меньше (мы больше просто не могли платить). Согласилась на спецприемники и нападения, на тяжелую работу регионального политического активиста в очень сложном регионе», — писал Волков.

Ксения Фадеева

В конце прошлого года суд в Томске осудил на девять лет Ксению Фадееву — экс-главу местного штаба Алексея Навального.

Помимо работы координатором штаба Навального в Томске, Фадеева в 2020 году — спустя месяц после произошедшего в городе отравления политика «новичком» — выиграла выборы в городскую думу при поддержке «Умного голосования». Через год, в декабре 2021 года, активистка была задержана.

Ее обвинили в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ) и в участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ).

Экс-глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков (внесен в реестр «иноагентов») рассказывал, что, как и другим координаторам штабов, он предлагал Фадеевой уехать из России, однако она «наотрез отказалась».

Изначально Фадеевой назначали меру пресечения в виде запрета определенных действий, потом перевели под домашний арест, а после этого — в СИЗО.

Вадим Останин

В июле 2023 года Центральный районный суд Барнаула приговорил к девяти годам колонии общего режима бывшего главу местного штаба Алексея Навального Вадима Останина.

Останина задержали в декабре 2021 года. На него завели уголовное дело об участии в экстремистском сообществе (статья 282.1 УК РФ) и некоммерческой организации, посягающей на личность (статья 239 УК РФ). По версии следствия, Останин продолжал работать в структурах Навального после того, как в России их признали «экстремистскими».

Олег Орлов

В феврале этого года Головинский районный суд Москвы вынес новый приговор по делу о «дискредитации» армии и приговорил Орлова к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Орлов — сопредседатель правозащитного центра «Мемориал», признанного «иноагентом» и ликвидированного судом. Его самого Минюст тоже внес в реестр «иноагентов» в декабре 2023 года.

Дело против правозащитника было возбуждено из-за его антивоенной статьи «Им хотелось фашизма. Они его получили». Перевод этой статьи с французского языка (была опубликована изданием Mediapart) правозащитник разместил на своей странице в Facebook.

На этот пост и написали донос «патриоты» из «Ветеранов России». Это стало его третьей «дискредитацией» армии: за первое такое нарушение судят административно, последующие образуют уже уголовное дело.

В октябре 2023 года состоялся первый суд, который назначил Орлову штраф в 150 тысяч рублей. Однако прокуратура подала апелляцию. Во время повторного рассмотрения дела в той же самой статье нашлось уже отягчающее обстоятельство: мотивы вражды «против традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей» и ненависти к российским военнослужащим.

Саша Скочиленко

В ноябре 2023 года суд в Петербурге приговорил художницу Сашу Скочиленко к семи годам колонии по делу о распространении «фейков» о российской армии.

Скочиленко была задержана в Петербурге в апреле 2022 года. На нее было заведено уголовное дело о «фейках» о российской армии за то, что она заменила несколько ценников в магазине «Перекресток» на листовки с антивоенными надписями.

Ей вменяют в вину, что на ее «ценниках» якобы содержалась неправдивая информация про российскую армию. Например, на них говорилось, что Россия отправляет воевать в Украину срочников, что Владимир Путин неоднократно не сдерживал свои обещания перед населением и что необходимо остановить войну, начатую Россией. Еще в этих листовках-ценниках говорилось о действиях российских военных в Мариуполе — на тот момент самой горячей точке российского вторжения.

У Скочиленко диагностированы несколько хронических заболеваний. Она с детства болеет целиакией — непереносимостью глютена. Кроме того, у нее порок сердца — ее сердце останавливается на 2-3 секунды. Кардиолог, осматривавшая Скочиленко в СИЗО, говорила в суде, что ей нужны регулярные обследования и что такое заболевание может иметь летальный исход.

Рассмотрение дела Саши Скочиленко длилось полтора года, и все это время она находилась в СИЗО. Это одно из самых долгих судебных разбирательств по закону о «фейках» о российской армии, который был принят сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Демури (Дитер) Воронин

В марте 2023 года Московский городской суд приговорил к 13 годам и трем месяцам колонии строгого режима политолога Демури Воронина, гражданина Германии и России.

Воронина арестовали по делу о госизмене 19 февраля 2021 года. Его обвиняли в сборе и передаче секретных сведений одной из стран НАТО. Воронин выступил свидетелем обвинения в резонансном деле журналиста Ивана Сафронова, арестованного в июле 2020 года и осужденного за госизмену на 22 года лишения свободы. Показания Воронина позволили ФСБ обвинить Сафронова в работе еще и на немецкую разведку, хотя вся информация, которой журналист поделился с Ворониным и которую следователи квалифицировали как гостайну, была в открытом доступе (в СМИ и интернете), писало издание «Проект» (ранее был признан в России нежелательной организацией).

По версии ФСБ, Сафронов якобы мог передать Воронину файлы с секретной информацией о военно-техническом сотрудничестве России с несколькими странами. Защита Сафронова рассказала, что в ходе суда над журналистом политолог заявил, что оговорил Сафронова. Воронин отказался от сделки со следствием и не дал показания против журналиста на процессе по его делу.

Как писал «Проект», Воронин под давлением следователя ФСБ Александра Чабана, выдумал своего куратора в немецкой разведке с позывным Wichser — «дрочер» в переводе с немецкого. У следователя ФСБ такие показания сомнений не вызвали.

Герман Мойжес

В мае в Петербурге был арестован Герман Мойжес – активист велодвижения и член партии «Яблоко». Его обвинили по статье 275 УК РФ – госизмена.

О его деле почти ничего не известно. Со времени ареста он находился в московском СИЗО «Лефортово». Правозащитники предполагали, что обвинения против Мойжеса могли быть связаны либо с его деятельностью по помощи россиянам с европейскими документы, либо просто с гражданством активиста. У Мойжеса два гражданства, России и Германии, поэтому его знакомые выдвигали гипотезу о формировании обменного фонда из граждан Германии для последующего обмена на Вадима Красикова.

Патрик Шебель

38-летнего гражданина Германии Патрика Шебеля задержали в феврале 2024 года в петербургском аэропорту Пулково. В его вещах нашли пакет с мармеладными мишками, в составе которых была марихуана. Шебеля обвинили в контрабанде наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ) и отправили в СИЗО.

Сам Шебель на суде объяснял, что купил мишек год назад в Германии и употреблял их перед дальними перелетами, чтобы лучше спать в самолете. Он заявил, что не знал, что в России они запрещены.

Кого получила Россия?

Вадим Красиков

«Послушайте, вот я вам скажу: сидит в одной стране, стране-союзнике Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Во время событий на Кавказе знаете, что он [бандит] делал? Не хочется говорить, но тем не менее скажу: он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машиной проезжал по их головам. Что это за человек и человек ли это? Но нашёлся патриот, который ликвидировал его в одной из европейских столиц».

«Патриот», о котором Владимир Путин рассказывал американскому журналисту Такеру Карлсону – это Вадим Красиков, осужденный в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Как писало издание Spiegel, Красиков приехал в Германию с поддельным паспортом на имя Владимира Соколова, а ранее служил в спецназе ФСБ «Вымпел».

23 августа 2019 года в Берлине Красиков трижды выстрелил в Хангошвили из пистолета с глушителем. На следующий день стрелявшего задержали.

В июне 2020 года Федеральная прокуратура Германии заявила, что убийство было совершено по распоряжению «государственных служб в центральном правительстве Российской Федерации». Российская сторона назвала эти обвинения «беспочвенными и голословными».

В декабре 2021 года Красикова приговорили к пожизненному заключению без права условно-досрочного освобождения.

По данным Wall Street Journal, еще в 2021 году, незадолго до вынесения приговора Красикову, Путин якобы поручил секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву «изучить возможность обмена заключенными для освобождения Красикова». В 2022 году о таком варианте обмена сообщала CNN: источники телекомпании рассказали, что от российских властей по неофициальным каналам поступил запрос о обмене Красикова на американских граждан, отбывающих наказание в России. Наконец, после гибели в колонии Алексея Навального та же Wall Street Journal писала, что Белый дом и руководство Германии обсуждали возможную сделку об обмене Навального и Эвана Гершковича на Вадима Красикова.

Владислав Клюшин

21 марта 2021 года в швейцарском Сьоне по запросу властей США был арестован российский бизнесмен Владислав Клюшин. Агентство Bloomberg описывало его как человека, который «может располагать секретами компьютерного взлома 2016 года». Речь идет о взломе компьютеров Демократической партии США и хищении файлов, которые потом использовались для очернения Хиллари Клинтон, боровшейся за пост президента страны.

Однако этот эпизод не был вменен Клюшину. Его обвинили во взломе компьютеров фирм Donnelly Financial (DFIN) и Toppan Merrill ™: российский бизнесмен и его сообщники, заявляла федеральная прокуратура штата Массачусетс, использовали закрытую информацию для успешной игры на бирже.

Во время следствия была также установлена связь Клюшина с Иваном Ермаковым, которого американские силовики называют бывшим сотрудником ГРУ. В частности, Ермаков проходил по делу российских хакеров, сотрудников ГРУ, которые, предположительно, вмешивались в президентские выборы 2016 года в США для того, чтобы помочь кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.

В России Клюшин возглавлял компанию «М-13». Она известна своей программой «Катюша», которая мониторит СМИ и сайты блогеров и используется администрацией президента России. и российскими федеральными ведомствами.

После экстрадиции в США Владислав Клюшин отказался от сделки с правосудием и в сентябре 2023 года был приговорен к девяти годам лишения свободы.

Роман Селезнев

В 2017 году федеральный суд Западного округа штата Вашингтон в Сиэтле приговорил к 27 годам тюрьмы Романа Селезнева, сына депутата Госдумы РФ от ЛДПР Валерия Селезнева.

В 2014 году Романа Селезнева задержали на Мальдивских островах и передали США. Американские секретные службы искали его с 2002 года. Россиянина признали виновным в мошенничестве, компьютерном взломе, хранении незаконно приобретенных кредиток и хищении личных данных.

Как посчитало следствие, Селезнев вместе со своими сообщниками взламывал компьютеры кассовых автоматов американских магазинов и ресторанов и устанавливал в них вредоносные программы, которые похищали реквизиты кредитных карт их клиентов и периодически отсылали их Селезневу. Затем россиянин торговал этими данными на своих автоматизированных сайтах. Федеральная прокуратура Западного округа штата Вашингтон, в котором располагалась большая часть потерпевших фирм, подсчитала, что нанесенный подсудимым ущерб достигает по меньшей мере 170 млн долларов.

Селезнев частично признал свою вину, но на приговор это не повлияло, так как признание было сделано уже после вердикта присяжных.

Вадим Конощенок

задержании Вадима Конощенка в Эстонии стало известно в декабре 2022 года. Минюст США называет его полковником ФСБ. В изученной американскими властями переписке россиянина они нашли сообщение, где он хвастается своей «новой фотографией на паспорт» в форме полковника ФСБ. Конощенок еще не осужден.

27 октября 2022 года Конощенка остановили на эстонской границе с 35 разными типами полупроводников и других электронных компонентов, а также несколькими тысячами патронов американского производства калибром 6,5 мм, применяемых в снайперских винтовках. 24 ноября его снова остановили на границе при попытке провезти в Россию 20 коробок с тысячами американских патронов, включая снайперские 338-го калибра.

Конощенка арестовали в Эстонии по ордеру, выданному федеральным окружным судом штата Нью-Йорк. При аресте Конощенка эстонские власти обыскали склад, записанный на его сына, и обнаружили около 170 кг патронов. В июле 2023 года его экстрадировали в США.

По тому же обвинению в сговоре, связанном с отмыванием денег и закупками военных технологий для российских властей в США, кроме Конощенка проходят еще четверо россиян и двое американцев.

В обвинительном заключении утверждается, что Конощенок через уполномоченную ФСБ компанию «Сертал» закупал и переправлял в Россию некие подсанкционные товары для госкорпорации «Ростех» и других организаций, в частности, управления научно-технической разведки ФСБ.

Конощенок, по словам прокуроров, пересылал или контрабандой провозил с собой купленный в США товар из Эстонии в Россию. Товар включал электронику двойного назначения, патроны и другие изделия, подлежащие экспортному контролю. По словам прокуроров, Конощенок обсуждал с подельниками, как сфабриковать документы, чтобы скрыть транспортировку боеприпасов, которые в одном случае они выдавали за автозапчасти. Свою вину Конощенок не признал. Российское посольство в США его связи с ФСБ не комментировало.

Михаил Микушин

В октябре 2022 года в Норвегии задержали сотрудника Университета Тромсе. В стране он жил по бразильскому паспорту под именем Жозе Ассис Джаммария. После задержания «бразилец» признался, что на самом деле он гражданин России и зовут его Михаил Микушин.

Издание The Insider (внесено в реестр «иноагентов» и признано в России «нежелательным») позже писало, что Микушин учился в Военно-дипломатической академии (ВДА) ГРУ и, по всей вероятности, был разведчиком-нелегалом. Издание выяснило, что Микушин занимался исследовательской работой в Канаде, публиковал статьи о военных базах в Арктике, а затем переехал в Норвегию в рамках программы, изучавшей в числе прочего «гибридные угрозы».

Власти Норвегии предъявили Микушину обвинение в шпионаже, сейчас он находится под стражей. Посольство России в Осло сообщило, что не располагает информацией о российском гражданстве Микушина.

Павел Рубцов (Пабло Гонсалес)

В феврале 2022 года, через несколько дней после российского вторжения в Украину, власти Польши задержали испанского журналиста Пабло Гонсалеса – известного военного корреспондента, работавшего, в частности, в Украине и в Нагорном Карабахе.

Польские власти обвинили его в шпионаже и заявили о связях журналиста с российской военной разведкой. В Испании развернулась кампания в поддержку Гонсалеса, с требованием освободить репортера выступали Amnesty International, «Репортеры без границ» (RSF) и Международная федерация журналистов (IFJ).

Пабло Гонсалес родился в Москве, его имя при рождении – Павел Рубцов, он потомок эмигрантов-басков. В детстве он переехал в Испанию и сменил имя, сохранив российское гражданство.

Позже издание «Агентство» обнаружило связи журналиста с ГРУ: он совершал перелеты вместе с предположительным сотрудником разведки. Кроме того, польские силовики обнаружили в его телефоне отчеты, которые он, предположительно, отсылал кураторам в Москве: в частности, речь шла о фонде Жанны Немцовой.

Артем и Анна Дульцевы

31 июня в Словении были приговорены к году и 7 месяцам тюрьмы россияне Артем и Анна Дульцевы.

В декабре 2022 года пара, жившая в Любляне под именами Людвиг Гиш и Мария Роза Майер Муньос, была арестована. Им предъявили обвинение в шпионаже.

Как писала в июне этого года Wall Street Journal, Дульцевы приехали в Аргентину в 2012 году. Людвиг Гиш утверждал, что сам он гражданин Австрии, а его мать — аргентинка. Мария Роза Майер Муньос показала при въезде в страну мексиканский паспорт. Пара получила аргентинское гражданство, а в 2017 переехала в Словению.

Подробности обвинения остались неизвестными, однако после вынесения приговора суд сообщил, что подсудимые полностью признали свою вину. Срок, полученный россиянами, соответствует времени, проведенному ими в заключении, поэтому суд постановил депортировать осужденных после приговора.

Российская ФСБ также сообщала, что в рамках обмена они вернулись с двумя несовершеннолетними детьми.