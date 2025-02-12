Белый дом сообщил об освобождении американца Фогеля. В Москву за ним летал спецпосланник Трампа

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф во вторник прибыл в Москву, чтобы забрать бывшего дипломата и учителя Марка Фогеля, освобожденного российскими властями, сообщил Белый дом.

По данным американской стороны, Фогель, задержанный в России в 2021 году и позднее осужденный по обвинению в контрабанде наркотиков, возвращается в США в рамках «обмена» с Москвой, однако кого США освободят взамен — пока неизвестно.

«Президент Дональд Трамп и его специальный посланник Стив Уиткофф могут объявить, что Уиткофф покидает воздушное пространство России вместе с Марком Фогелем, американцем, который был задержан Россией. Президент Трамп, Стив Уиткофф и советники президента провели переговоры об обмене, который служит демонстрацией доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине», — говорится в заявлении советника Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца.

Уиткофф, судя по всему, прилетел в Москву во вторник на бизнес-джете Gulfstream G650ER, о прибытии которого в российскую столицу ранее писали российские и украинские журналисты. Кремль заявлял, что не располагает информацией о прилете Уиткоффа.

Уиткофф, который ранее сыграл ключевую роль в заключении соглашения о перемирии между Израилем и группировкой ХАМАС в секторе Газа, стал первым высокопоставленным американским чиновником, который посетил Москву в последние годы, отмечает AFP.

Бывший сотрудник посольства США Марк Фогель, который работал преподавателем в англо-американской школе в Москве, был задержан в аэропорту «Шереметьево» в августе 2021 года. Сообщалось, что в багаже у него обнаружили марихуану и гашишное масло.

Летом 2022 года Фогеля приговорили к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Все обвинения он отвергал.

«Мы очень благодарны, испытываем облегчение и потрясение от того, что после более чем трех лет заключения наш отец, муж и сын Марк Фогель наконец-то возвращается домой», — говорится в заявлении семьи американца.

Российские власти сообщения об освобождении Фогеля и возможном обмене не комментировали.