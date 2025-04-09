"Не быть наивными" по отношению к Китаю призвал генсек НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте призвал серьезно относиться к "ошеломляющему" росту вооруженных сил и повышению трат на оборону Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Такое заявление Рютте сделал в ходе визита в Японию.

По его словам, Китай, Северная Корея и Россия "проводят совместные учения и активизируют сотрудничество, подрывая глобальную стабильность". Японию Рютте назвал страной, которая разделяет те же ценности, что и НАТО, пишет издание.

Целью своего визита в Японию генсек НАТО обозначил расширение мощностей альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"США хотят, чтобы НАТО была более вовлечена в происходящее в регионе", - заявил Рютте.

В этой связи министр обороны Японии Ген Накатани заявил, что страна в ближайшие годы намерена удвоить траты на вооруженные силы. Он добавил, что армия США разместит наблюдательные беспилотники в префектуре Окинава, рядом с Тайванем. В этом же регионе находится большая часть из 54 тысяч американских солдат, размещенных на территории страны.

Помимо Японии в последние годы НАТО стала активнее сотрудничать с Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией. Лидеры этих стран также участвуют в саммитах альянса.

Напомним, еще в конце прошлого года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с предложением увеличить расходы на оборону во всех странах альянса хотя бы до 3% от ВВП и уменьшить социальные расходы, поскольку Россия наращивает вооружение.

Добавим, что президент США Дональд Трамп выступал с критикой в адрес НАТО еще до своей победы на президентских выборах. По данным Русской службы Би-би-си, Трамп был намерен "поощрять агрессивные страны делать все, что вздумается" с теми странами НАТО, которые не вносят положенные суммы в общий бюджет альянса.

Отмечалось, что в 2018 году Трамп был настолько недоволен невыполнением некоторыми европейскими странами согласованной квоты расходов на оборону в размере 2% от ВВП, что пригрозил выходом США из альянса.

В марте этого года американский лидер рассматривал возможность изменения условий участия США в Организации Североатлантического договора.