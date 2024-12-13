Генсек НАТО: пора перейти к "военному мышлению" и увеличить расходы на оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с предложением увеличить расходы на оборону во всех странах альянса хотя бы до 3% от ВВП и уменьшить социальные расходы, поскольку Россия наращивает вооружение. Это была его первая большая речь с момента назначения на этот пост в октябре. В комментарии Би-би-си он назвал свою речь «призывом к действию».

Ситуацию с безопасностью генсек НАТО назвал худшей за всю свою жизнь. По словам Рютте, Россия «готовится к долгосрочному противостоянию с Украиной и с нами», а Запад не готов к тому, что будет через четыре-пять лет, поскольку Россия наращивает вооружение и «учится на поле боя».

Расходы на оборону в 2025 году могут составить треть государственного бюджета России, и это рекордный показатель со времен холодной войны. Китай тоже не отстает, отметил генсек НАТО: если в 2020 году у него было 200 ядерных боеголовок, то к 2030, как ожидается, их будет более 1000. Инвестиции Китая в космические технологии растут огромными темпами, а высокотехнологичные системы вооружений, по информации Рютте, Китай приобретает в пять-шесть раз быстрее, чем США.

«Россия, Китай, а также Северная Корея и Иран активно пытаются ослабить Северную Америку и Европу. Они пытаются подорвать нашу свободу. Они хотят переписать мировой порядок» — считает генсек НАТО. По его словам, российские заводы вооружений работают круглосуточно.

«Россия и Китай рвутся вперед. Мы рискуем отстать. Это очень опасно. Но этого можно избежать. Если мы усилим нашу промышленность, мы сможем обогнать наших конкурентов», — призвал Рютте.

Он напомнил, что в период холодной войны европейские страны тратили на оборону более 3% от ВВП, и сейчас 2% уже становится недостаточно, и это при том, что некоторые страны все еще тратят меньше 2%.

«Если мы все вместе не будем тратить больше сейчас, чтобы предотвратить войну, мы заплатим гораздо более высокую цену позже, чтобы вести ее», — подчеркнул Рютте. По его словам, НАТО в безопасности сейчас, «но через четыре или пять лет мы можем уже не быть в безопасности».

По его словам, его речь, которую он позже в комментарии «Би-би-си» назвал призывом к действию, была адресована не политикам, а тому миллиарду людей, которые живут на территории стран НАТО, и в первую очередь к европейцам и жителям Канады.

Рютте напомнил, что европейцы составляют всего 10% населения мира, и при этом их расходы на социальное обеспечение составляют 50% мировых. По его мнению, пенсионеры согласятся с урезанием расходов на пенсии: «бабушки с дедушками всегда выберут будущее своих детей и пойдут на необходимые жертвы».

«Звоните своим политикам, скажите им, что вы согласны: да, это сложно, это означает некоторое сокращение расходов на другие статьи, но вы хотите, чтобы они, ваши политики, поставили оборону на первое место, потому что это крайне важно в долгосрочной перспективе...», — заявил он в комментарии Би-би-си.

Правила закупок устарели

Рютте раскритиковал не только траты на оборону, но и то, как производятся закупки. По его мнению, то, что нужно учитывать пожелания каждой страны, очень замедляет процесс. Как пример он привел закупку бронетранспортеров: «Одна страна требует, чтобы задняя дверь открывалась влево. Другая требует, чтобы она открывалась вправо. А третья требует, чтобы дверь открывалась вверх. Все эти требования обязательны», — рассказал он.

По мнению Рютте, закупки крупных единиц техники, которые еще и поставляются с опозданием, не обеспечивают безопасность. «Нам нужны современные системы, использующие самые передовые технологии. И нужны сейчас», — подчеркнул он.

Он призвал нарастить военное производство по всему альянсу и дать промышленности «крупные заказы и долгосрочные контракты, которые позволят быстро производить больше и лучше». По его мнению, страны должны больше инвестировать в инновационные компании.

При чем здесь Трамп?

Призыв Рютте прозвучал на фоне того, что Дональд Трамп, который скоро снова займет президентский пост, заявил союзникам по НАТО, что они должны увеличить расходы на оборону, если хотят, чтобы Вашингтон продолжал поддерживать их, и предложил новую цель — 3% от ВВП. В свой первый президентский срок Дональд Трамп угрожал союзникам по НАТО, что будет поощрять Россию «делать все, что ей вздумается» со странами, которые не выполняют финансовые обязательства перед альянсом.

Когда в 2018 году Трамп, будучи президентом, говорил, что США «пойдут своим путем», если другие члены НАТО не будут тратить больше денег на оборону, именно Рютте, в тот момент премьер-министр Нидерландов, убедил Трампа, что расходы уже увеличились и что именно Трамп стал причиной этого.

«Дональд Трамп был совершенно прав, когда в свой первый срок заставил нас тратить больше, он добился успеха, мы тратим значительно больше, чем до его президентства, так что в этом смысле он был абсолютно прав», — сказал Рютте в комментарии Би-би-си.

Он добавил, что жители стран НАТО должны поставить оборону на первое место.

«А если мы этого не сделаем, через четыре-пять лет нас ждут реальные трудности», — считает он.