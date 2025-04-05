Перестрелка произошла в ТЦ в России. Погиб человек

В паркинге торгового центра в Махачкале произошла перестрелка, в результате которой погиб человек. Информацию подтвердили в следственном управлении СК РФ по Дагестану.

Перестрелка произошла в пятницу вечером в подземном паркинге торгового центра в Махачкале между фактическим владельцем ТЦ и арендаторами, пишет РИА Новости.

"В вечернее время на подземной парковке торгового центра "Ардар" между фактическим владельцем торгового центра и арендаторами возник конфликт на почве денежных отношений, с последующей перестрелкой, в результате которой один человек со стороны арендаторов скончался на месте, еще двое с различными ранениями доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь", - заявили в полиции.

Сообщается, что владелец торгового центра скрылся с места преступления, однако сотрудники полиции установили его местонахождение. Позже его доставили в медучреждение из-за травм.

В полиции заявили, что с ним будут проводиться необходимые следственные действия при отсутствии медицинских противопоказаний.

Напомним, в конце мая 2024 года в Актобе произошла драка со стрельбой и поножовщиной. В результате погиб один человек.

В конце прошлого года перестрелка произошла в одном из баров в Алматы.

Похожий случай произошел и в сентябре - между посетителями бара в Алматы произошел конфликт. Согласно информации очевидцев происшествия, была стрельба. В полиции завели уголовное дело.