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Слухи о готовящихся выборах президента Украины опровергли в Верховной раде

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Давид Арахамия
Давид Арахамия. Фото: Future Publishing/Getty Images

В Украине не ведется подготовка к проведению выборов президента страны. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

Слухи о готовящихся выборах президента Украины опроверг местному изданию "Суспiльне" глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется. Все парламентские партии и группы согласились, что выборы должны состояться через 6 месяцев после снятия военного положения. И в принципе наша позиция не изменилась после того", - отметил Арахамия.

При этом в ЦИК Украины изданию заявили, что подготовка к выборам после окончания войны потребует принятия закона об особенностях проведения послевоенных выборов.

Так, согласно действующему законодательству, парламентские выборы должны состояться через 60 дней после завершения военного положения, а президентские - через 90.

Отметим, что 30 марта издание The Economist со ссылкой на источники сообщало, что действующий президент Украины Владимир Зеленский намерен избираться на второй срок и якобы провел совещание, где обсудил этот вопрос со своей командой.

Зеленский, по данным издания, также поручил организовать голосование после полного прекращения огня.

Отметим, что провести выборы в Украине ранее призывал Дональд Трамп. Он заявлял, что такая точка зрения исходит не от России, а от него самого и "многих других стран".

Зеленский, комментируя эти слова, отмечал, что выборы в Украине могут состояться после отмены военного положения.

"После окончания войны будет снято военное положение, и после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству. Никто ничего специально откладывать не будет", - заявил тогда он.

Однако после этого спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил о согласии Киева провести выборы.

Добавим, что последние президентские выборы прошли в Украине в апреле 2019 года - тогда Зеленский набрал в три раза больше голосов, чем предыдущий президент Петр Порошенко, и одержал победу.

На официальном сайте президента Украины говорится, что глава государства избирается гражданами на основе общего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на 5 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231984-sluhi-o-gotovyashchihsya-vyborah-prezidenta-ukrainy-oprovergli-v-verhovnoy-rade/