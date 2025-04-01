Молдова объявила трех российских дипломатов персонами нон грата и выслала их из страны

Вчера, 31 марта, МИД Молдовы объявил трех российских дипломатов персонами нон грата и выслал их из страны. В российском МИДе отреагировали на произошедшее, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как заявили в Министерстве иностранных дел Молдовы, решение властей "основано на явных доказательствах деятельности, противоречащей дипломатическому статусу, на территории Республики Молдова".

Соответствующую ноту вручили послу России в Молдове Олегу Озерову.

Поясняется, что Кишинев считает дипломатов причастными к делу молдавского депутата Нестеровского, заочно приговоренного к 12 годам тюрьмы.

Ранее глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяцэ заявил, что депутат Александр Нестеровский, обвиняемый в коррупции и незаконном финансировании политических партий, бежал в Приднестровье при содействии посольства России.

По данным главы СИБ, за день до оглашения приговора, 18 марта, Нестеровский скрылся на территории российского посольства, а на следующий день был вывезен в Приднестровье на автомобиле с дипломатическими номерами.

"Мы располагаем всей необходимой доказательной базой, включая видеофиксацию каждого этапа операции. Эти материалы уже переданы правоохранительным органам", - заявил Мустяцэ.

Посольство России в Кишиневе отвергло обвинения Службы информации и безопасности, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство не вмешивается во внутренние дела республики.

Комментируя высылку российских дипломатов, Захарова заявила, что действия Кишинева "не останутся без адекватного жесткого ответа с российской стороны".

Как уточняет РИА Новости, персона нон грата (от латинского persona non grata — нежелательное лицо) — в дипломатической практике дипломат, объявляемый властями страны пребывания нежелательным лицом.

Мотивом для объявления какого‑либо лица персоной нон грата может служить публичная критика данным лицом правительства или других государственных органов страны пребывания, любое иное вмешательство в ее внутренние дела, неуважение к ее законам и обычаям, злоупотребление дипломатическими привилегиями и иммунитетами, нарушение общепринятых международных норм поведения дипломата и т. п.

Зачастую за этим кроется формулировка "за недозволенную деятельность, несовместимую со статусом дипломата", за которой может стоять обвинение в шпионаже.

Если дипломат, объявленный персоной нон грата, без уважительных причин продолжает находиться в государстве пребывания, то местные власти могут прибегнуть к дисмислу — объявлению дипломата частным лицом. Тогда на это лицо распространяются юрисдикции государства пребывания в том же объеме, что и на обычных иностранных граждан.

Напомним, в прошлом году Австрия выслала двух российских дипломатов. В МИДе заявили, что они оба совершили действия, "несовместимые с их дипломатическим статусом".

А в январе этого года британские СМИ писали, что российские дипломаты, пришедшие на экскурсию по зданию британского парламента в Лондоне, в какой-то момент отделились от общей группы и зашли в помещения Палаты лордов, закрытые для посещений, откуда их выгнала охрана.