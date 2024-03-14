Австрия вышлет двух российских дипломатов

Австрия высылает двух российских дипломатов. В МИДе заявили, что они оба совершили действия, "несовместимые с их дипломатическим статусом", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на австрийские СМИ, в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях Министерство иностранных дел Австрии объявило этих двоих нежелательными лицами — персонами нон грата.

Российские дипломаты должны покинуть территорию страны не позднее чем в течение недели, то есть до 19 марта.

Что именно сделали дипломаты, не уточняется.

МИД России объявил, что Москва ответит на действия Австрии.

Отмечается, что последний раз Австрия высылала российских дипломатов в феврале 2023 года. Тогда Вена объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата.

Тогда МИД Австрии обвинил двух дипломатов российского посольства в "действиях, несовместимых с дипломатическим статусом". Двое других высланных — сотрудники представительства при международных организациях в Вене. По мнению ведомства, они совершили "действия, несовместимые с соглашением о штаб-квартире".

Всего же, по данным издания, с января 2022 года по октябрь 2023 года из Европы и США выслали более 670 российских дипломатов.

С 2000 года с требованием отправиться в Россию столкнулись больше тысячи сотрудников российских дипмиссий в разных странах. Москва в ответ выслала больше 1,4 тыс. человек.

Заявления о самых массовых высылках пришлись на время военных действий России в Украине.

РИА Новости уточняет, что персона нон грата (от латинского persona non grata — нежелательное лицо) — в дипломатической практике дипломат, объявляемый властями страны пребывания нежелательным лицом.

Мотивом для объявления какого‑либо лица персоной нон грата может служить публичная критика данным лицом правительства или других государственных органов страны пребывания, любое иное вмешательство в ее внутренние дела, неуважение к ее законам и обычаям, злоупотребление дипломатическими привилегиями и иммунитетами, нарушение общепринятых международных норм поведения дипломата и т. п.

Зачастую за этим кроется формулировка "за недозволенную деятельность, несовместимую со статусом дипломата", за которой может стоять обвинение в шпионаже.

Если дипломат, объявленный персоной нон грата, без уважительных причин продолжает находиться в государстве пребывания, то местные власти могут прибегнуть к дисмислу — объявлению дипломата частным лицом. Тогда на это лицо распространяются юрисдикции государства пребывания в том же объеме, что и на обычных иностранных граждан.