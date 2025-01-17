Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Guardian: российские дипломаты проникли в закрытую часть британского парламента

Опубликовано:

Парламент Великобритании
Парламент Великобритании. Иллюстративное фото: benedek/Getty Images

Несколько российских дипломатов, пришедших на экскурсию по зданию британского парламента в Лондоне, в какой-то момент отделились от общей группы и зашли в помещения Палаты лордов, закрытае для посещений, откуда их выгнала охрана, сообщает в эксклюзивном материале британская газета Guardian.

Как пишет издание, досадный инцидент, «встревоживший сотрудников службы безопасности и вызвавший частные предупреждения со стороны спикеров обеих палат», произошел накануне Рождества, которое в Великобритании отмечают 25 декабря.

«Скорее всего, они просто хотели похвастаться в Кремле, что „проникли в британский парламент", — цитирует газета свой источник в парламенте. — Увы, формально это правда — но поймали их до того, как был нанесен какой-либо ущерб».

Впрочем, в британском правительстве к инциденту отнеслись более чем серьезно. Депутатам обеих палат было разослано письмо с предупреждением не приглашать дипломатов из России в здание парламента даже в частном порядке.

Пока непонятно, посещали ли россияне экскурсию, устроенную по личной инициативе кого-то из сотрудников или самих депутатов, или купили билет как обычные туристы.

Хотя дипломатические отношения между Москвой и Лондоном не разорваны, на территории парламента представители российского государства с марта 2022 года официально объявлены персонами нон грата, о чем российского посла уведомили в письменном виде.

В четверг спикеры обеих палат напомнили об этом своим подопечным в частном порядке.

«Поскольку не так давно в палате появилось несколько новых членов, хотелось бы воспользоваться случаем и напомнить коллегам о действующих мерах, которые были приняты после вторжения России в Украину», — говорится в письме, разосланном депутатам обеих палат от имени их председателей, сэра Линдси Хойла и лорд Макфолла.

Министр Пэт Макфадден, в чьи обязанности входит обеспечение национальной безопасности, в ноябре предупредил, что Россия готова совершить кибератаки на Великобританию и других союзников в попытке ослабить поддержку Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2212409-guardian-rossiyskie-diplomaty-pronikli-v-zakrytuyu-chast-britanskogo-parlamenta/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Guardian: российские дипломаты проникли в закрытую часть британского парламента Француженка перевела «Брэду Питту» 830 тыс. евро и стала жертвой травли в соцсетях Ожирение необходимо переосмыслить как медицинское расстройство, считают врачи

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie