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"Говорила, что я полный идиот": премьер Словакии назвал шуткой свой рассказ о главе Еврокомиссии

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Роберт Фицо
Роберт Фицо. Фото: Milan Jaros/Bloomberg via Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал шуткой свои же слова о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре назвала его "полным идиотом", передает NUR.KZ.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что словацкие СМИ не поняли его "шутки" о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отругала его за общение с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом Фицо написал на своей странице в Facebook.

"Я надеюсь, что президент Еврокомиссии поняла шутку с сегодняшней пресс-конференции, когда я сказал журналистам, что президент ЕК ужасно отругала меня за то, что я ничего не сделал, как утверждает словацкая оппозиция, чтобы предотвратить введение США новых тарифов против всего мира", - написал он.

Премьер Словакии добавил, что "словацкие СМИ и оппозиция не поняли шутки".

Ранее Фицо заявил, что они с Урсулой фон дер Ляйен обсуждали тарифы, которые президент США планирует ввести в отношении Европы.

"Урсула меня ужасно, ужасно ругала: "Роберт, что ты наделал, зачем ты вообще вел такие переговоры с Трампом?" Она полчаса меня ругала, говорила, что я полный идиот", - сообщалось ранее.

Как отмечала Русская служба Би-би-си, Дональд Трамп собирается ввести импортные пошлины против всего мира 2 апреля и называет эту дату "Днем освобождения" Америки от нахлебников. Главная битва новой торговой войны намечается между крупнейшими экономиками мира - США и Евросоюзом. Она рискует разрушить главное торговое партнерство на планете и поставить точку в послевоенной истории процветания Запада.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231937-govorila-chto-ya-polnyy-idiot-premer-slovakii-nazval-shutkoy-svoy-rasskaz-o-glave-evrokomissii/