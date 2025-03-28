Трамп против Европы. Пять вопросов о грядущей торговой войне США и ЕС

Президент США Дональд Трамп собирается ввести импортные пошлины против всего мира 2 апреля и называет эту дату "Днем освобождения" Америки от нахлебников. Главная битва новой торговой войны намечается между крупнейшими экономиками мира - США и Евросоюзом. Она рискует разрушить главное торговое партнерство на планете и поставить точку в послевоенной истории процветания Запада.

Европейцы усиленно пытаются избежать гнева Трампа и посылают в Вашингтон одного эмиссара за другим в надежде договориться до 2 апреля и избежать импортных пошлин, которые неизбежно погрузят в рецессию европейскую экономику, и без того ослабленную последствиями агрессии России против Украины.

Если уговорить Трампа не получится, у ЕС есть возможность ответить - на этот раз она подготовилась лучше, и даже зарядила так называемую "торговую базуку". О том, что это такое, и какой будет вторая торговая война между Америкой и Европой, - кратко в пяти вопросах.

1. Почему в этот раз все серьезнее, чем в первую торговую войну?

Трамп уже нападал на Европу в свой первый срок, однако вторая торговая война рискует быть много масштабнее. В прошлый раз ему не нравились торговые барьеры для американских товаров в Старом Свете. На этот раз Трамп пытается давить торговыми тарифами для достижения политических целей.

Трамп хочет заставить Европу тратить больше на оборону и требует отдать ему территории (Гренландию). Он недоволен регулированием крупного американского бизнеса, которым владеют его спонсоры вроде Илона Маска и Марка Цукерберга. Он хочет вернуть в США центр прибыли американских компаний, прежде всего фармацевтических, которые сейчас предпочитают платить налоги в офшорной Ирландии.

Более того, Трамп расширил и список торговых претензий, и теперь считает европейскими тарифами, требующими зеркального ответа, не только импортные пошлины, но и налоги в странах ЕС, что потенциально угрожает "ответными" (как их называет Трамп) американскими тарифами в десятки процентов. Для сравнения, сейчас средняя тарифная ставка с обеих сторон составляет около 1%.

Поэтому на этот раз Европа не сможет удовлетворить претензии Трампа снижением своих пошлин или напугать его повышением тарифов на американские товары.

Нынешний конфликт выходит далеко за рамки торгового спора. Об этом свидетельствуют и действия администрации Трампа в отношении России, Украины, Гренландии, НАТО. И высказывания американских руководителей, не скрывающих презрения к Европе в открытых и закрытых дискуссиях.

2. Насколько Америка и Европа зависят друг от друга?

ЕС и США - две крупнейшие мировые экономики, а их партнерству в торговле и инвестициях нет аналогов в мире. И оно до сих пор динамично развивалось, несмотря на первую торговую войну: за последние 10 лет объем взаимной торговли товарами и услугами удвоился.

От европейских технологий и компонентов зависят и оборонная промышленность США, и гражданское авиастроение, и медицина. Даже доллары американцы печатают на европейских станках.

"Вместе мы обеспечиваем почти 30 процентов мировой торговли, а ежедневный товарооборот превышает 4,5 млрд долларов. Наше уникальное партнерство приносит пользу по обе стороны Атлантики. От него выигрывают все, и никакой несправедливости в этих отношениях нет", — сказал торговый еврокомиссар Марош Шефчович.

Каждый второй доллар, вложенный американскими компаниями за рубежом, инвестирован в ЕС. Та же картина с европейским бизнесом. Поэтому идея Трампа тарифами против ЕС "сделать Америку снова великой" не выдерживает критики, говорит европейский переговорщик Руперт Шлегельмильх.

"Если начать портить эти отношения, в итоге пострадают рабочие места в США", - сказал Шлегельмильх, отвечавший в Еврокомиссии за торговые переговоры с Америкой последние пять лет, в том числе в первый президентский срок Трампа.

3. Какие претензии у Трампа к Европе?

Вот что говорит он сам:

"Европейский союз был создан для того, чтобы обдирать Соединенные Штаты - такова была цель, и они прекрасно с ней справились. Но теперь я - президент".

Цель была совсем не такой, а США горячо поддерживали создание союза демократических стран в Европе в противовес СССР, но у Трампа своя правда, и он обещает исправить "несправедливость".

Европейцы отвергают претензии - кто эмоционально, кто с цифрами в руках.

"Утверждать, что ЕС был создан, чтобы обдирать Соединенные Штаты, - это не просто дурной тон, это надругательство над историей", - сказала Би-би-си Кристин Лагард, экс-глава МВФ, а ныне президент Европейского центробанка.

Еврокомиссар Марош Шефчович указывает на то, что в целом торговые отношения с США сбалансированы, никто ни у кого на шее не сидит.

Да, ЕС продает в США больше, чем покупает, но положительное сальдо не превышает 3% - всего около 50 млрд долларов при товарообороте в 1,7 триллиона.

"Это - капля в море", - сказал Шефчович и добавил, что американцы покупают у европейцев товары, но дефицит почти полностью перекрывают продажи американских услуг в ЕС.

"От финансовых услуг до стриминговых платформ и социальных сетей. Даже автомобиль Tesla полон услуг, - сказал еврокомиссар. - Таким образом дефицит товаров и услуг почти уравновешивается. Именно в этом и заключается суть хорошо функционирующей и взаимовыгодной международной торговли".

Трамп так не считает. Он требует от Европы покупать у Америки больше сжиженного газа и автомобилей. Он недоволен налогами на цифровые услуги американских интернет-гигантов и даже налогом на добавленную стоимость (НДС).

Трамп считает НДС торговым барьером и требует компенсаций, чем обескураживает экономистов и ЕС. На самом деле НДС к международной торговле никакого отношения не имеет. Это внутренний налог на потребление, он взимается со всех товаров, а не только с импортных. В Америке нет НДС, но есть налог с продаж, размер которого устанавливает каждый штат отдельно.

4. Чем может ответить ЕС?

ЕС уже нанес первый ответный удар, но он вступит в силу только 1 апреля. Тогда вернутся пошлины на бурбон, джинсы и мотоциклы Harley-Davidson, вводившиеся еще в первую торговую войну с Трампом, но замороженные после перемирия, заключенного уже при Джо Байдене.

На случай провала переговоров европейцы готовят дополнительные пошлины, но на их согласование между 27 членами блока уйдет время.

Пространство для маневра ограничено. Во-первых, потому, что ЕС импортирует из США в основном услуги, а не товары, как видно из графика выше. А во-вторых, европейские пошлины - это налог на импортные американские товары. Его заплатят европейцы, что разгонит инфляцию, сократит потребление и затормозит экономический рост. ЕС хочет этого избежать.

Так что ответные пошлины малоэффективны во второй торговой войне. Но зато теперь у ЕС есть дубина посерьезнее - "торговая базука".

5. Что такое "торговая базука"?

"Базука" задумывалась как инструмент сдерживания, вроде торговой ядерной бомбы. На бюрократическом европейском все это называется "инструмент противодействия принуждению", но даже чиновники предпочитают "базуку".

Ирония в том, что к ее созданию европейцев подтолкнули американцы - для противостояния Китаю. Теперь ЕС направил ее на США. Не с целью применить, а для убедительности, объясняет европейский переговорщик Руперт Шлегельмильх.

"Чтобы вести переговоры спокойно, но с большой дубиной за спиной, можно так выразиться, - сказал он в подкасте Trade Talks. - И только в случае провала переговоров появляется возможность ввести ответные меры".

Меры эти намного шире ответных пошлин на товары, поэтому инструмент и прозвали грозным именем.

"Целью могут быть не только товары, но и услуги, интеллектуальная собственность, доступ к госзакупкам", - говорт Шлегельмильх. Тут у Европы уже появляются рычаги давления на американских гигантов - Google, Facebook, Amazon и прочих.

Однако у "базуки" есть и существенный недостаток. Ее положено долго заряжать по европейским правилам, тогда как Трамп палит от бедра и вводит пошлины по своему усмотрению президентскими указами.

На подготовку ответного удара уйдет не меньше полугода, предупреждает Шлегельмильх. К тому же потребуется согласие квалифицированного большинства в 15 из 27 стран-членов ЕС.

"Нужно понимать, что инструмент против принуждения не является механизмом быстрого реагирования, - сказал он. - Сначала ЕС должен будет провести переговоры с Вашингтоном, и только потом сможет нажать на курок "торговой базуки".