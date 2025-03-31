Илон Маск выступил в шляпе в форме отрезанного кусочка сыра

Глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск выступил на мероприятии America PAC в шляпе, которая повторяет форму отрезанного кусочка сыра, передает NUR.KZ.

Американский миллиардер и глава DOGE Илон Маск выступил на мероприятии Американского политического общества America PAC. Видеозапись и отрывки своего выступления Маск разместил у себя в соцсетях.

На одном из видео, опубликованных в аккаунте Маска в X, видно, что Маск вышел на сцену в шляпе, которая повторяет форму отрезанного кусочка сыра. После аплодисментов он спросил у присутствующих: "Как вам моя шляпа?".

В ответ присутствующие снова поддержали Маска аплодисментами. Вскоре Маск снял с себя головной убор, оставил на нем свой автограф и бросил "сыр" в толпу.

Напомним, в январе этого года Миллиардер Илон Маск вызвал недоумение жестом на инаугурации Трампа. Пользователи соцсетей и СМИ больше обратили внимание не на его речь, а на его жест - после выступления он продемонстрировал жест, похожий на нацистское приветствие.

Позже изображение Маска с его неоднозначным жестом во время инаугурации Дональда Трампа спроецировали на заводе Tesla в Берлине. Вскоре Илон Маск прокомментировал свои дейcтвия.