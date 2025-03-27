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Основатель TikTok возглавил список самых богатых людей Китая

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Логотип TikTok на экране смартфона
TikTok. Иллюстративное фото: NurPhoto / Getty Images

Чжан Имин возглавил рейтинг богатейших людей Китая - его состояние оценивается в 57,5 млрд долларов на конец марта 2025 года, передает Bloomberg.

Имин является основателем компании ByteDance, которая владеет сервисом TikTok. Cостояние 41-летнего бизнесмена в 2024 году увеличилось на $13,6 млрд.

Чжан владеет 21% акций компании.

Отмечается, что представитель компании отказался комментировать информацию о чистом состоянии Чжана Имина.

Стоит отметить, что вопрос с возможной блокировкой платформы поднимался в Казахстане не раз. Так, к примеру, в апреле 2024 года министр культуры Аида Балаева говорила, что вопрос блокировки какой-либо соцсети в Казахстане будет зависеть от ряда факторов. Министерством, по ее словам, рассматривался вопрос касательно TikTok.

Позже представители платформы отреагировали на ее высказывание.

В мае стало известно, что несовершеннолетним в Казахстане хотят ограничить доступ к регистрации в ряде соцсетей и мессенджеров. Проект соответствующего плана был опубликован на портале "Открытых НПА".

В начале октября на заседании сената депутат Геннадий Шиповских поднял вопрос возможного ограничения TikTok в Казахстане. По его словам, отдельный контент в популярной среди детей и подростков соцсети может негативно влиять на поведение и привести к ложным идеалам и зависимости.

Позже в Минцифры прокомментировали возможное ограничение соцсети - там пояснили, что мониторингом противоправного контента в интернете и ограничением доступа к нему занимается Министерство культуры и информации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231082-osnovatel-tiktok-vozglavil-spisok-samyh-bogatyh-lyudey-kitaya/