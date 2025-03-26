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Эзотерика

Два самолета столкнулись во Франции во время учений (видео)

Опубликовано:

Самолет в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Во вторник, 25 марта, на востоке Франции во время учений столкнулись два самолета Alpha Jets из пилотажной группы Patrouille de France, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал BFMTV.

Информацию о произошедшем телеканалу подтвердили в Министерстве вооруженных сил Франции. Глава ведомства Себастьен Лекорню сообщил, что проводится расследование по факту произошедшего.

В ведомстве добавили, что двое пилотов и пассажир одного из самолетов смогли катапультироваться и получили лишь легкие травмы.

"Трое человек найдены и не пострадали. Им была оказана медицинская помощь", - проинформировали в министерстве.

Между тем очевидцы поделились с телеканалом деталями произошедшего.

"Мы увидели черный дым, мы вообще не ожидали, что он будет таким, мы были действительно шокированы", — рассказала телеканалу местная жительница.

Еще одна девушка, которая также стала свидетельницей ЧП, рассказала о "взрыве".

"Это произошло очень быстро (...), на обочине дороги были видны обломки крыльев, это было довольно шокирующе", — добавила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230523-dva-samoleta-stolknulis-vo-francii-vo-vremya-ucheniy-video/