Два самолета столкнулись во Франции во время учений (видео)

Во вторник, 25 марта, на востоке Франции во время учений столкнулись два самолета Alpha Jets из пилотажной группы Patrouille de France, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал BFMTV.

Информацию о произошедшем телеканалу подтвердили в Министерстве вооруженных сил Франции. Глава ведомства Себастьен Лекорню сообщил, что проводится расследование по факту произошедшего.

В ведомстве добавили, что двое пилотов и пассажир одного из самолетов смогли катапультироваться и получили лишь легкие травмы.

"Трое человек найдены и не пострадали. Им была оказана медицинская помощь", - проинформировали в министерстве.

Между тем очевидцы поделились с телеканалом деталями произошедшего.

"Мы увидели черный дым, мы вообще не ожидали, что он будет таким, мы были действительно шокированы", — рассказала телеканалу местная жительница.

Еще одна девушка, которая также стала свидетельницей ЧП, рассказала о "взрыве".

"Это произошло очень быстро (...), на обочине дороги были видны обломки крыльев, это было довольно шокирующе", — добавила она.