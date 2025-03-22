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В Турции ширятся протесты против задержания мэра Стамбула, десятки людей арестованы. Эрдоган говорит об "уличном терроризме"

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Протесты в Турции
Протесты в Турции. Фото: Adem Altan / AFP via Getty Images

В пятницу вечером сотни тысяч человек вышли на улицы Стамбула в рамках крупнейшей за последнее десятилетие акции протеста.

Люди протестуют против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве террористическим группировкам. Вместе с Имамоглу в рамках расследования были арестованы более ста человек, включая политиков, журналистов и предпринимателей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил растущую волну протестов в стране, вызванную арестом одного из ведущих оппозиционеров. В своем выступлении в пятницу Эрдоган заявил, что правительство не «капитулирует» перед «вандализмом» или «уличным террором» и не потерпит нарушения общественного порядка.

В Турции, несмотря на запрет на демонстрации, уже третий день ширятся протесты, вызванные арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве террористическим группировкам. Вместе с Имамоглу в рамках расследования были арестованы более ста человек, включая политиков, журналистов и предпринимателей.

Это произошло за несколько дней до того, как его должны были выдвинуть кандидатом в президенты от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) на предстоящих в 2028 году выборах, где Имамоглу мог бы составить серьезную конкуренцию Эрдогану.

«Это не митинг РНП, здесь собрались люди из всех партий, которые пришли выразить солидарность с мэром Имамоглу и выступить в защиту демократии», — заявил собравшимся у здания мэрии участникам акции протеста лидер Республиканской народной партии Озгюр Озель.

По его словам, Эрдоган «пытается выкручивать руки Имамоглу, используя правосудие в качестве орудия», но мы не позволим ему это сделать, добавил Озель, подчеркнув, что Эрдоган боится этих акций протеста.

Несмотря на призывы Озеля не прибегать к насилию и не вступать в стычки с полицией, во время его выступления произошли столкновения участников протестов с полицией, которая применила слезоточивый газ и пластиковые пули.

Столкновения были отмечены также в Анкаре и Измире, где полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

Позже министр иностранных дел Турции Али Ерликая сообщил в соцсети Х об аресте 97 участников уличных акций протеста и 54 человек, распространявших, по его словам, призывы к насилию в интернете.

Он также написал, что в столкновениях с демонстрантами пострадали 16 полицейских.

Аресты Имамоглу и его сторонников последовали за масштабными репрессиями последних месяцев, прокатившимися по всей стране и направленными против оппозиционных политиков, журналистов и представителей индустрии развлечений.

Оппозиционеры утверждают, что аресты политически мотивированы, однако министерство юстиции раскритиковало тех, кто считает, что за арестами стоит Эрдоган, и настаивает на независимости судебной системы.

Имамоглу в прошлом году выиграл местные выборы и остался на второй срок на посту мэра Стамбула.

Это был первый случай с момента прихода Эрдогана к власти, когда его партия потерпела поражение по всей стране на выборах.

Результаты выборов также стали личным ударом для президента, который вырос в Стамбуле и успел побывать мэром города.

Эрдоган вот уже 22 года занимает руководящие посты, он был и и премьер-министром, и президентом Турции. Из-за ограничений по срокам он не может снова баллотироваться в 2028 году, если только не изменит конституцию.

Назначение кандидата в президенты от РНП должно состояться в будущее воскресенье. В голосовании примут участие полтора миллиона человек, и единственным кандидатом остается Экрем Имамоглу.

РНП также призвала граждан проголосовать на символических выборах и планирует разместить урны для голосования в округах по всей Турции, чтобы люди могли продемонстрировать свою поддержку задержанному мэру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230049-v-turcii-shiryatsya-protesty-protiv-zaderzhaniya-mera-stambula-desyatki-lyudey-arestovany-erdogan-govorit-ob-ulichnom-terrorizme/