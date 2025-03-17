Трамп приказал провести сокращения в семи федеральных агентствах, включая USAGM. Оно курирует "Радио Свобода" и "Голос Америки"

Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить штаты семи федеральных агентств в рамках развернутой им борьбы с «государственной бюрократией».

В указе, опубликованном на сайте Белого дома, перечислен список организаций, которые должны «сократить выполнение своих уставных функций и свой персонал до минимального присутствия и функций, требуемых законом»:

Среди них — Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует пять крупных американских медиа-корпораций, вещающих на 49 языках, включая «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и «Голос Америки» (власти России внесли «Радио Свобода» и «Голос Америки» в реестр «иностранных агентов»; «Радио Свобода» также объявлена «нежелательной организацией»).

Также в список вошли Служба управления музеями и библиотеками, Агентство по развитию бизнеса меньшинств, Межведомственный совет США по борьбе с бездомностью и другие.

В указе Трампа говорится, что в течение семи дней с момента его публикации, то есть до 21 марта, главы семи агентств должны предоставить директору Управления по менеджменту и бюджету отчет, подтверждающий, что они полностью выполнили требования указа о сокращениях и реорганизации бюджета.

Через несколько часов после публикации указа журналистка Тара Палмери опубликовала в Х письмо, как утверждается, от USAGM, в котором сообщалось о прекращении действия гранта, финансирующего «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», несмотря на его одобрение Конгрессом США.

Письмо подписано Кэри Лейк, которая указала свою должность как «старший советник USAGM, исполняющий обязанности генерального директора с делегированными полномочиями».

Лейк, в прошлом телеведущая и кандидат от Республиканской партии на пост губернатора Аризоны, была предложена Трампом на должность главы «Голоса Америки». Однако её кандидатура ещё должна быть одобрена Международным консультативным советом по телерадиовещанию.

За день до выхода указа Трампа Лейк заявила, что разрывает контракт с «большой тройкой» информационных агентств — Аssociated Press, Reuters и France Press. Ее решение, по сути, лишило журналистов курируемых USAGM корпораций, в том числе «Радио Свобода» и «Голоса Америки», доступа к лентам новостей, видео и фотографиям крупнейших новостных агентств.

В своем аккаунте в соцсети Х она объяснила этот шаг тем, что такая старая и уважаемая корпорация, как USAGM, не должна покупать новости у других, а должна производить их сама.

Источники Би-би-си на «Голосе Америки» подтвердили, что всем сотрудникам пришло электронное письмо, в котором их уведомляют, что на данном этапе они отправляются в оплачиваемый отпуск.

Источник CBS, американского партнера Би-би-си, сообщил, что те, кто сотрудничал с организациями, входящими в систему USAGM, гонорары за свои услуги не получат, поскольку денег для этого просто нет.

Гендиректор «Голоса Америки» Майкл Абрамовиц заявил, что принятые меры «лишают Voice of America возможности выполнять свою жизненно важную миссию»: «Эта миссия особенно важна сегодня, когда противники Америки, такие как Иран, Китай и Россия, вливают миллиарды долларов в создание ложных историй для дискредитации Соединенных Штатов».

Абрамовиц также уточнил, что практически весь штат Voice of America — более 1300 журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала — были отправлены в административный отпуск. Среди них и он сам.

USAGM курирует вещательные компании, которые работают на 49 языках, а их совокупная еженедельная аудитория превышает 361 миллион человек. Это сравнимо со Всемирной службой Би-би-си, которая финансируется частично правительством Великобритании, а частично из бюджета Би-би-си.

Запрос на бюджет USAGM на 2025 год составил 950 миллионов долларов.

Как на это реагируют и что отвечает администрация Трампа?

Комитет по защите журналистов призвал руководство Конгресса США принять меры для защиты USAGM от последствий указа Трампа.

«Вызывает возмущение тот факт, что Белый дом пытается сократить финансирование агентства, одобренного Конгрессом и поддерживающего независимую журналистику, в то время как оно противостоит нарративам авторитарных режимов по всему миру», — заявил директор программы CPJ Карлос Мартинес де ла Серна.

«Отмена грантового соглашения „Радио Свободная Европа/Радио Свобода" станет огромным подарком врагам Америки, — сказал, в свою очередь, президент и генеральный директор RFE/RL Стивен Капус. — Иранские аятоллы, китайские коммунистические лидеры, а также автократы в Москве и Минске будут праздновать закрытие RFE/RL после 75 лет работы. Позволить нашим противникам одержать победу — значит сделать их сильнее, а Америку слабее».

Дональд Трамп регулярно утверждает, что мейнстримные СМИ относятся к нему предвзято. На этой неделе, выступая в Министерстве юстиции, он назвал телеканалы CNN и MSNBC «коррумпированными» и «незаконными», не приводя доказательств.

После критики решения о прекращении финансирования «Голоса Америки» в СМИ, Белый дом выпустил комментарий со ссылками на публикации в правых СМИ, в которых утверждалось, что материалы радиостанции предвзяты.

Одна из ссылок вела на статью бывшего корреспондента VOA в Белом доме Дэна Робинсона в правой газете Washington Times. В ней говорилось, что радио «по сути превратилось в полную гордыни партизанскую операцию, часто отражающую левый уклон».

Также были ссылки на статьи, в которых говорилось, что руководство VOA требовало от сотрудников не называть ХАМАС «террористической организацией» и не публиковать негативные материалы об Иране.

Кроме того, Белый дом привел ссылки на проходные статьи о президентских выборах 2020 года, утверждая, что они отдавали предпочтение сопернику Трампа Джо Байдену. Байден победил на тех выборах, но Трамп категорически отказывается это признавать.

«Голос Америки» начал вещание в 1942 году с мандатом бороться с нацистской и японской пропагандой. Первый радиопередатчик для него был предоставлен Би-би-си.

В 1976 году тогдашний президент США Джеральд Форд подписал общественную хартию «Голоса Америки», призванную сохранять его редакционную независимость.

В 1994 году был учрежден Совет управляющих радиовещанием, курирующий всю вещательную деятельность правительства США невоенного назначения.

В 2013 году изменения в законодательстве позволили VOA и аффилированным структурам вещать и на территории самих США.