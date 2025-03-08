Свыше 40 афтершоков: землетрясение произошло в Армении

Землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано сегодня, 8 марта, утром в Армении - сообщается о свыше 40 афтершоков. Произошедшее прокомментировали в МВД.

Пресс-секретарь МВД страны Нарек Саркисян, заявил, что после землетрясения близ города Спитак зафиксированы 45 афтершоков, пишет РИА Новости.

"По состоянию на данный момент зафиксировано 45 афтершоков, самый сильный из которых магнитудой 3,2 - в девяти километрах севернее Спитака… Афтершоковая активность в течение определенного времени сохранится… Призываем сохранять спокойствие", - заявил он.

Пострадавших, по его словам, нет. Спасательные службы получили всего два сигнала с сообщениями об обвалившейся облицовке.

Напомним, землетрясение зарегистрировали в Казахстане сегодня утром - очаг находился в Восточно-Казахстанской области.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

После произошедшего сегодня землетрясения в Восточно-Казахстанской области спасатели провели мониторинг.