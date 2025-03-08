Есть ли разрушения: спасатели провели мониторинг после землетрясения в ВКО

После произошедшего сегодня землетрясения в Восточно-Казахстанской области спасатели провели мониторинг, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство по ЧС.

Специалистами АГЭТУ "Казселезащита" МЧС проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков.

Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений.

По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная.

Напомним, землетрясение зарегистрировали в Казахстане сегодня утром - очаг находился в Восточно-Казахстанской области.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.