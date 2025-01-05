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Новости русской службы Би-би-си

Нью-Йорк первым из городов США ввел плату за въезд в зону с дорожными пробками

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Пробки в Нью-Йорке
Пробки в Нью-Йорке. Фото: NurPhoto/Getty Images

С 5 января водители легковых автомобилей должны платить 9 долларов США, чтобы въехать в час пик в один из самых загруженных районов Нью-Йорка — Манхэттен к югу от 60-й улицы. Власти ожидают, что благодаря этой мере как минимум на 80 тыс. машин меньше будут ежедневно приезжать в так называемую "зону разгрузки заторов".

Стоимость въезда в самый перегруженный район Нью-Йорка зависит от времени дня и типа транспортного средства. Для автомобилей она составляет от 2,25 доллара по ночам до 9 долларов в час пик. Согласно плану городских властей эти тарифы будут действовать до 2028 года — затем их поднимут.

"Зона разгрузки заторов" охватывает Манхэттен к югу от 60-й улицы. В нее входят, в частности, Эмпайр-стейт-билдинг, Таймс-сквер и Уолл-стрит.

Эта мера — плата за въезд в перегруженную зону — направлена на борьбу с дорожными пробками в Нью-Йорке. Еще одна цель — собрать деньги на развитие системы общественного транспорта.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул впервые предложила ввести в городе зону с платным въездом два года назад. Из-за жалоб от тех, кто регулярно ездит на транспорте на работу, и от местных бизнесов, план неоднократно пересматривали, а его внедрение откладывали.

Схема, запущенная с 5 января, была предложина в июне 2024 года, но тогда Хокул приостановила ее из-за "слишком большого числа непредвиденных последствий для жителей Нью-Йорка".

Против платы за въезд в перегруженную зону выступают, в частности, ассоциация таксистов города и избранный президент США Дональд Трамп. Трамп — уроженец Нью-Йорка — пообещал избавиться от этой схемы, как только он вновь станет президентом.

Местные республиканцы уже попросили его вмешаться. Конгрессмен Майк Лоулер попросил Трампа в ноябре прошлого года сделать все возможное для того, чтобы "раз и навсегда прекратить этот абсурдный отъем денег".

В пятницу, 3 января, суд отклонил просьбу представителей соседнего с Нью-Йорком штата Нью-Джерси заблокировать схему на основании ее влияния на окружающую среду районов, соседствующих с зоной загрузки заторов.

Нью-Йорк два года подряд занимает первое место по загруженности дорог во всем мире по данным компании INRIX, которая анализирует данные о дорожном движении. Согласно отчету компании, автомобили в центре Манхэттена в утренние часы пик двигались со скоростью 17 км/ч в первом квартале 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2208303-nyu-york-pervym-iz-gorodov-ssha-vvel-platu-za-vezd-v-zonu-s-dorozhnymi-probkami/

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