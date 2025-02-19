Сделать день рождения Трампа государственным праздником предложили в США

Представитель Палаты представителей от Республиканской партии Клаудия Тенни внесла в Конгресс предложение сделать день рождения Трампа государственным праздником.

Об этом Тенни сообщила на своей странице в соцсети Х.

"Как день рождения Джорджа Вашингтона признан государственным праздником, нам следует также отмечать день рождения президента Трампа, чтобы признать его заслуги как основателя Золотого века Америки", - написала Тенни.

Она добавила, что уже внесла соответствующий законопроект на рассмотрение.

Издание The Guardian отмечает, что эта попытка, вероятно, обречена на провал в Конгрессе, но, "очевидно, направлена ​​на то, чтобы заслужить расположение президента".