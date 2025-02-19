Сделать день рождения Трампа государственным праздником предложили в США
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Представитель Палаты представителей от Республиканской партии Клаудия Тенни внесла в Конгресс предложение сделать день рождения Трампа государственным праздником.
Об этом Тенни сообщила на своей странице в соцсети Х.
"Как день рождения Джорджа Вашингтона признан государственным праздником, нам следует также отмечать день рождения президента Трампа, чтобы признать его заслуги как основателя Золотого века Америки", - написала Тенни.
Она добавила, что уже внесла соответствующий законопроект на рассмотрение.
Издание The Guardian отмечает, что эта попытка, вероятно, обречена на провал в Конгрессе, но, "очевидно, направлена на то, чтобы заслужить расположение президента".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2221881-sdelat-den-rozhdeniya-trampa-gosudarstvennym-prazdnikom-predlozhili-v-ssha/