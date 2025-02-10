"Это так расточительно!": Трамп поручил прекратить чеканку монет номиналом в 1 цент

Президент США Дональд Трамп дал поручение министру финансов страны прекратить производство пенни - монет номиналом в 1 цент. По его мнению, выпуск данного вида монет является расточительством.

Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social заявил, что в США прекратят выпуск монет номиналом в 1 цент.

"Слишком долго Соединенные Штаты чеканили пенни, которые буквально стоили нам больше 2 центов. Это так расточительно! Я поручил своему министру финансов США прекратить печатать новые пенни", - написал Трамп.

Отметим, что в январе текущего года на странице Департамента государственной эффективности в X, который возглавляет миллиардер Илон Маск, было опубликовано сообщение о том, что Монетный двор тратит около 3 центов на изготовление каждой монеты достоинством 1 цент.

Также в департаменте заявили, что в 2023 финансовом году было выпущено более 4,5 млрд пенни (около 40% от общего числа монет). По данным департамента, это обошлось налогоплательщикам более чем в 179 млн долларов.

Как указано на официальном сайте Монетного двора США, чеканка пенни (монета в 1 цент) в США началась в 1973 году и не прекращалась по сей день. На лицевой стороне монеты изображен 16 президент США Авраам Линкольн, на второй стороне - щит с 13 вертикальными полосами, символизирующий государственное и национальное единство.

В ноябре прошлого года мы писали, что в Казахстане запустили цифровую инвестиционную монету, которая стоит как настоящая. Купить или продать виртуальное золото можно будет в любой момент в режиме онлайн.

В октябре 2024 года в стране выпустили в обращение коллекционные монеты "Мир вашему дому" с изображением котенка.