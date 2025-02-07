Швейцария вернет Узбекистану 182 млн долларов Гульнары Каримовой

Швейцария и Узбекистан договорились о возврате активов дочери экс-президента Гульнары Каримовой на сумму 182 млн долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Документ подписали министр юстиции Узбекистана Акбар Тошкулов и посол Швейцарии в стране Константин Оболенский.

Как сообщили в Минюсте Узбекистана, подлежащие возврату средства "были незаконно получены отдельными гражданами Узбекистана и полностью конфискованы в 2012 году Генеральной прокуратурой Швейцарии в рамках уголовного дела против Гульнары Каримовой".

Теперь деньги будут переданы стране через Многосторонний трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030. Оттуда деньги обещают направить на социально-значимые проекты в Узбекистане.

Напомним, в марте 2020 года Верховный суд Узбекистана признал дочь покойного президента Ислама Каримова виновной в отмывании денег и вымогательстве, приговорив ее к более 13 годам лишения свободы. Она отбывает наказание в женской колонии под Ташкентом.

Тогда же сообщалось, что суд Швейцарии вынес решение о конфискации 293 млн долларов с замороженных активов компании, связанной с Каримовой. Однако в конце 2020 года Каримова отсудила в Швейцарии 350 млн франков.

Позже стало известно, что в Узбекистане на продажу выставили гостиницы и зоны отдыха Гульнары Каримовой. Позже фотографии дома отдыха были выставлены в Интернет.

В августе 2022 года сообщалось, что Узбекистан и Швейцария договорились о возвращении активов Каримовой - Швейцария обязалась вернуть Узбекистану имущество и активы на 131 млн долларов.