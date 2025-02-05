Больше 120 сантиметров снега: непогода обрушилась на Японию. Есть жертвы (фото, видео)

Сильный снегопад обрушился Японию - в одной из префектур выпало 129 см снега за двое суток. Сообщается о жертвах снегопада - погибла женщина.

Метеорологическое агентство сообщило, что из-за "самого сильного за последние несколько лет холодного воздуха" на Хоккайдо и в регионах вдоль побережья Японского моря до воскресенья ожидается сильный снегопад, пишет The Japan Times.

Экстремальная погода вызвала серьезные перебои в работе транспорта. В частности, было объявлено о закрытии дорог. Жителей призвали не отправляться в дальние поездки.

По информации Kyodo News, в Сиракаве, префектура Гифу, количество выпавшего снега достигло 129 сантиметров за 48 часов, что является рекордным показателем.

Также были зарегистрированы несчастные случаи, в том числе мужчина в возрасте 50 лет, который ударился головой, упав с погрузчика во время уборки снега в Тонами.

В префектуре Ямагути на западе Японии 62-летняя женщина погибла после того, как на нее упало 18-метровое дерево. По мнению полиции, дерево могло упасть из-за ослабленного снегом грунта.