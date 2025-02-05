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Администрация Трампа начала выдворять мигрантов в Гуантанамо

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Военно-морская база США в заливе Гуантанамо
Военно-морская база США в заливе Гуантанамо. Фото: Miami Herald/Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа начала отправлять нелегальных мигрантов в центр задержаний на американской военной базе Гуантанамо на Кубе, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Я могу подтвердить, что сегодня из США в Гуантанамо отправляются первые рейсы с нелегальными мигрантами", — заявила Ливитт.

Ранее Трамп дал поручение подготовить на территории Гуантанамо 30 тыс. мест для нелегальных мигрантов.

Как отметила Ливитт, министр обороны Пит Хегсет и министр внутренних дел Кристи Ноэм выполнили поручение и "используют возможности Гуантанамо для нелегальных преступников, которые нарушили иммиграционные законы США, а затем совершили еще более отвратительные преступления против законных граждан Америки".

Пентагон подтвердил телеканалу, что на борту одного рейса из Форт-Блисса в Гуантанамо находится около дюжины мигрантов.

Мигранты будут содержаться в следственном изоляторе, который был создан для задержанных после 11 сентября. Они будут отделены от 15 задержанных, которые уже там находятся, включая организаторов 11 сентября, таких как Халид Шейх Мохаммед, говорится в материале.

Напомним, 21 января в своей инаугурационной речи Дональд Трамп заявил, что объявит чрезвычайное положение на границе США и Мексики и использует армию для сдерживания нелегальной миграции.

Позже стало известно, что на границе США и Мексики выставили патрули - полицейские и силовики перекрыли границу.

Русская служба ВВС сообщала, что Минюст США проинструктировал федеральных прокуроров открывать уголовные дела на должностных лиц тех городов и штатов, которые отказываются содействовать усилиям новой администрации Дональда Трампа по борьбе с нелегальными иммигрантами.

Позже иммиграционная и таможенная полиция США опубликовала список стран, граждане которых нелегально находятся на территории США и подлежат депортации. В нем оказалось больше 300 казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2218014-administraciya-trampa-nachala-vydvoryat-migrantov-v-guantanamo/