Крупный пожар охватил нефтезавод в Калифорнии: есть пострадавшие (видео)

В городе Мартинес в округе Контра-Коста в американском штате Калифорния на нефтеперерабатывающем заводе случился крупный пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS News.

По данным пожарной охраны округа Контра-Коста, в результате ЧП шесть рабочих нефтеперерабатывающего завода получили ранения, четверым потребовалась госпитализация.

Компания Martinez Refining Company, которой принадлежит завод, сообщила, что пожар уже локализован, уровень угрозы снижен с третьего до второго.

Жителей прилегающих к месту ЧП районов попросили оставаться дома и закрыть все окна и двери, а также выключить обогреватели, кондиционеры и вентиляторы.

"Дым от пожара содержит мелкие частицы и другие вредные загрязняющие вещества. Даже недолгое воздействие дыма может быть опасно для здоровья", — говорится в заявлении властей округа.

Между тем пользователи соцсетей делятся кадрами с места ЧП.

Причина пожара пока не установлена, но СМИ пишут, что огонь вспыхнул из-за утечки углеводородов.

Напомним, ранее в Калифорнии боролись с разрушительными лесными пожарами, вспыхнувшими в стране в начале января.

Сообщалось, что среди более чем 80 тыс. эвакуированных из-за лесных пожаров в Калифорнии оказались и знаменитости. Многие из них подтвердили, что потеряли свои дома в огне. А издание Daily Mail сообщило, что в Лос-Анджелесе сгорел и арендный дом сына действующего президента США Джо Байдена.

Русская служба Би-би-си опубликовала аналитический материал с обзором возможных обстоятельств, почему пожары в Лос-Анджелесе оказались такими разрушительными.

Согласно последним данным, число жертв пожаров в Калифорнии составляло 27 человек, еще 18 числились пропавшими без вести.