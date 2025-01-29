18 человек погибли при крушении самолета в Южном Судане

Самолет с пассажирами разбился в Южном Судане - сообщается о погибших и пострадавших. Информацию о трагедии сообщило радиостанция Miraya в своем профиле в соцсети Х.

Самолет с 21 пассажиром и членами экипажа разбился при вылете с нефтяного месторождения Юнити в Южном Судане, в результате чего погибли 18 человек, а еще трое находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что командир экипажа и второй пилот погибли.

Напомним, что 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.