18 человек погибли при крушении самолета в Южном Судане
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Самолет с пассажирами разбился в Южном Судане - сообщается о погибших и пострадавших. Информацию о трагедии сообщило радиостанция Miraya в своем профиле в соцсети Х.
Самолет с 21 пассажиром и членами экипажа разбился при вылете с нефтяного месторождения Юнити в Южном Судане, в результате чего погибли 18 человек, а еще трое находятся в критическом состоянии.
Отмечается, что командир экипажа и второй пилот погибли.
Напомним, что 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2216240-18-chelovek-pogibli-pri-krushenii-samoleta-v-yuzhnom-sudane/