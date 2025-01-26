Маск "переименовал" пролив Ла-Манш
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Предприниматель Илон Маск предложил назвать пролив Ла-Манш между Францией и Англией "каналом Джорджа Вашингтона" - соответствующий пост миллиардер опубликовал в Сети.
В своем профиле в соцсети Х Маск опубликовал географическую карту пролива, на которой он уже назван в честь первого президента США.
"Новое название для вод, разделяющих Англию и Францию", - написал бизнесмен.
Отметим, ранее в своей инаугурационной речи Дональд Трамп объявил, что США переименуют Мексиканский залив в залив Америки.
Позже президент Мексики ответила на заявление Трампа. Клаудия Шейнбаум заявила, что Мексиканский залив будет по-прежнему называться так "для всего мира", несмотря на распоряжение нового президента США.
Накануне стало известно, что Мексиканский залив в США официально переименовали в залив Америки. Кроме того, горе Денали вернули название Мак-Кинли - соответствующее сообщение распространило МВД страны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2215227-mask-pereimenoval-proliv-la-mansh/