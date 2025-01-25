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ХАМАС освободил еще четырех израильских заложниц. Кто они?

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Освобожденные заложницы на площади в Тель-Авиве
Освобожденные заложницы. Фото: Dawoud Abo Alkas/Anadolu via Getty Images

Палестинская группировка ХАМАС освободила еще четырех израильских заложниц. Это второй обмен заложников, захваченных группировкой в октябре 2023 года, на палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

В субботу утром Красному Кресту были переданы женщины-военнослужащие Карина Ариев (20 лет), Даниэла Гильбоа (20 лет), Наама Леви (20 лет) и Лири Альбаг (19 лет). Они были захвачены боевиками ХАМАС недалеко от Газы во время нападения 7 октября 2023 года.

Агентство AFP со ссылкой на палестинские источники сообщает, что Израиль в ответ освободит 200 палестинских заключенных.

Сотни израильтян собрались на так называемой площади заложников в Тель-Авиве, чтобы увидеть процесс передачи заложниц на гигантском экране, передает Reuters.

Ариев, Гильбоа, Леви и Альбаг входили в состав военного разведывательного подразделения, размещенного на границе с сектором Газа. Все четверо были захвачены на военной базе Нахаль-Оз, на которую ворвались боевики ХАМАС. Девушки пробыли в плену 477 дней.

На прошлой неделе ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободил первых трех заложниц — 24-летнюю Роми Гонен, 28-летнюю Эмили Дамари и 31-летнюю Дорон Штейнбрехер.

Накануне израильские СМИ сообщали, что список заложниц, которые должны быть освобождены в субботу, не соответствует соглашению между Израилем и ХАМАС, так как в нем не оказалось гражданской заложницы Арбель Йехуд.

Согласно сделке, в первую очередь должны быть освобождены женщины из числа гражданских, затем женщины-военнослужащие, а потом мужчины старше 50 лет и те, кто нуждается в медицинской помощи.

Однако Израиль решил, что нарушение не настолько серьезно, чтобы срывать сделку, отмечает Times of Israel. Премьер-министр Катара заявил, что Йехуд, которую, как полагают, удерживает группировка «Исламский джихад», будет освобождена на следующей неделе.

Ожидается, что в ближайшее время ХАМАС предоставит информацию и об остальных 26 заложниках, которые, согласно условиям прекращения огня, должны быть освобождены в течение следующих пяти недель.

Что известно об освобожденных

Сестра 20-летней Карины Ариев Александра рассказала Би-би-си, что во время нападения 7 октября 2023 года девушка позвонила ей, чтобы попрощаться, а на фоне была слышна стрельба.

«Она была напугана, плакала, она была в панике. Ее последним сообщением было "они здесь", в бомбоубежище. Это был наш последний контакт с ней», — рассказала Александра.

Затем Александра увидела распространенное в Telegram видео, на котором было видно, как Карину увозят на автомобиле.

«Мы узнали ее, у нее на лице была кровь, она кричала. Я бы никому не пожелала испытать такое чувство», — поделилась сестра заложницы.

Похищение Наамы Леви также попало на видео: на кадрах, опубликованных ХАМАС и широко разошедшихся в социальных сетях, видно, как ее заталкивают в джип со связанными за спиной руками.

По словам матери Наамы, девушка только начала свою военную службу, а ранее участвовала в израильско-палестинской мирной инициативе. На видеозаписи похищения девушки с военной базы слышно, как она говорит своим похитителям по-английски: «У меня есть друзья в Палестине».

В мае 2024 года брат Наамы Амит заявил, что ее семья обнародовала видеозапись, чтобы «побудить все стороны вернуться за стол переговоров» для решения «невыносимой гуманитарной проблемы». Семья 20-летней Наамы называет ее «искательницей мира» и «настоящей супергероиней».

Лири Альбаг было всего 18 лет, когда ее похитили боевики ХАМАС. Она только начала военную подготовку в качестве армейского наблюдателя и находилась на базе Нахаль-Оз всего несколько дней.

«Она была мотивирована и так счастлива, что ее назначили в Нахаль-Оз. Она начала свою службу в четверг, а полтора дня спустя, в субботу утром, ее похитили», — рассказывала Jerusalem Post двоюродная сестра Лири, капрал армии Айя Альбаг.

В январе 2024 года ХАМАС опубликовал кадры с Альбаг.

«Мне всего 19 лет. Передо мной была вся жизнь, но теперь она поставлена на паузу. Мир начинает забывать о нас. Никому нет до нас дела. Мы живем в кошмаре», — говорила девушка на видео.

Даниэла Гильбоа во время похищения с базы Нахаль-Оз была ранена в ногу. Родные узнали девушку на нескольких видеороликах. В одном из них, распространенном в прошлом году, она обращается к властям Израиля с вопросом, почему ее «бросили».

Мать Даниэлы Орли говорила The Jerusalem Post, что на видео ее дочь выглядит «сильной и решительной» и что раны, полученные 7 октября, оказались не такими серьезными, как предполагалось. Однако мать Даниэлы отмечала, что обеспокоена «плохим психическим состоянием» девушки.

Отец бойфренда Даниэлы сообщал СМИ, что его сын ждет ее возвращения и планирует сделать ей предложение.

«Мой сын попросил ее руки у ее родителей, на что они ответили утвердительно, хотя им всего по 19-20 лет. Сразу после этого он крикнул в небо: "Я сделаю тебе предложение!". Он молится, чтобы она поскорее вернулась и воссоединилась с ним и своей семьей», — рассказал отец Maariv.

Соглашение Израиля и ХАМАС

Соглашение о прекращении огня, начавшее действовать 19 января, стало результатом многомесячных непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Катара и Египта.

Оно должно выполняться в три этапа. Первый этап рассчитан на шесть недель. За это время должны быть освобождены 1900 палестинских заключенных и 33 заложника (или переданы их тела). Израильские войска должны при этом отступить к границам сектора Газа.

До прекращения огня боевые действия в Газе продолжались — с одной короткой паузой — больше года, начиная с 7 октября 2023 года, когда были убиты около 1200 израильтян. Более 250 человек были взяты в заложники и вывезены на территорию сектора Газа.

По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, жертвами израильской военной операции стали более 47 200 палестинцев, большинство из которых — женщины и дети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2215139-hamas-osvobodil-eshche-chetyreh-izrailskih-zalozhnic-kto-oni/

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