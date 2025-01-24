Top.Mail.Ru

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

В порт Тартуса пришли российские корабли. Это может быть признаком начала вывода войск РФ из Сирии

Опубликовано:

Российский корабль
Российский корабль. Иллюстративное фото: Yander Zamora/Anadolu via Getty Images

Судя по спутниковым снимкам, у российской военно-морской базы в сирийском Тартусе пришвартовались два российских корабля «Спарта» и «Спарта II». По мнению экспертов, это может означать, что эвакуация российского контингента, которая была ожидаемой, наконец началась.

(Это перевод репортажа корреспондентов отдела Би-би-си по проверке данных BBC Verify. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.)

Оба корабля принадлежат ООО «Оборонлогистика» — судоходной компании, работающей на Министерство обороны России. Они находятся под санкциями США.

После падения режима Башара Асада конец российского военного присутствия в Сирии был вопросом времени, говорили аналитики.

Судя по спутниковым снимкам, проанализированным BBC Verify, в последние недели в порт Тартуса было перевезено большое количество военной техники. На фото видны десятки транспортных средств и тонны оборудования в порту.

Свозить оборудование российские военные начали еще в середине декабря. Тогда же появились первые снимки колонн российской техники, движущихся на север к базе из других районов Сирии.

Прибытие кораблей совпало с сообщениями сирийских СМИ о расторжении договора с Россией об аренде порта. Новое переходное правительство в Дамаске отказалось подтвердить эти сообщения для Би-би-си, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на пресс-конференции в Москве тоже не стал это комментировать.

Тартус был для России единственной базой в Средиземноморье, позволявшей российским войскам дозаправляться, пополнять запасы и ремонтировать суда при выполнении операций на Ближнем Востоке и в Африке.

Кремль стремился сохранить контроль над этой базой. В декабре стало известно, что Россия ведет переговоры с новыми сирийскими властями о своем дальнейшем присутствии, но договор не был продлен.

Сайты морского слежения показывают, что «Спарта» и «Спарта II» пришвартовались во вторник вечером.

До этого ни один российский военный корабль не был замечен в Тартусе после падения режима Асада в начале декабря. На более ранних спутниковых снимках высокого разрешения можно увидеть десятки военных машин, припаркованных рядом с тем местом, где сейчас пришвартованы корабли.

Также неподалеку находились краны, которые обычно используются для погрузки оборудования.

Вполне возможно, что в порту также находятся еще два российских военных корабля, сообщил BBC Verify военно-морской аналитик Фредерик Ван Локерен. По его словам, суда «Иван Грен» и «Александр Отраковский» также могут быть задействованы в эвакуации. Это предположение разделяет и украинская военная разведка, представители которой дали комментарий BBC Verify.

«После отмены 49-летнего договора аренды для России стало совершенно ясно, что она больше не может надеяться на сохранение военного присутствия в Тартусе, и поэтому, похоже, нет смысла больше оставаться там и откладывать эвакуацию», — говорит Ван Локерен.

Однако эвакуация всего российского оборудования может занять некоторое время, отмечает Антон Мардасов из программы Института Ближнего Востока по Сирии.

«За прошедшие годы туда [в Сирию] было доставлено гораздо больше, чем могут принять эти корабли и суда», — сказал Мардасов BBC Verify.

Тем временем наблюдается продолжающаяся активность на главной российской авиабазе в Сирии Хмеймим. Спутниковые снимки показывают, как с момента падения режима Асада большие российские самолеты периодически загружаются военной техникой.

Украинская военная разведка сообщила, что с середины декабря российские самолеты перебрасывали военнослужащих и технику из Хмеймима на авиабазы ​​в Ливии как минимум 10 раз. Москва оказывает поддержку базирующемуся в Тобруке, на востоке Ливии, полевому командиру Халифу Хафтару.

Россия уже давно сохраняет присутствие на двух ливийских базах — Аль-Хадим и Аль-Джуфра, утверждает украинская разведка. Бывший член рабочей группы ООН, занимающейся проблемой воюющих наемников, Сорча Маклауд рассказала BBC Verify, что до недавнего времени эти объекты находились в ведении ЧВК «Вагнер».

Теперь, по ее словам, управление базами взяли на себя непосредственно российские власти.

По ее мнению, передислокация российских войск из Сирии в Ливию — логичный шаг с точки зрения Москвы, учитывая, что Ливия стала центром операций российского Африканского корпуса и, кроме того, может служить коридором в другие регионы Западной Африки.

Ник Эрдли, Мэтт Мерфи

BBC Verify

Ситуация на Ближнем Востоке
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2215026-v-port-tartusa-prishli-rossiyskie-korabli-eto-mozhet-byt-priznakom-nachala-vyvoda-voysk-rf-iz-sirii/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: «Это не польский, а украинский». В Польше разгорелся языковой скандал из-за отбора на «Евровидение» 90 тысяч погибших: что известно о потерях России в Украине к концу января Как прошел первый день хрупкого перемирия между Израилем и ХАМАС

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie