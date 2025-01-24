В порт Тартуса пришли российские корабли. Это может быть признаком начала вывода войск РФ из Сирии

Судя по спутниковым снимкам, у российской военно-морской базы в сирийском Тартусе пришвартовались два российских корабля «Спарта» и «Спарта II». По мнению экспертов, это может означать, что эвакуация российского контингента, которая была ожидаемой, наконец началась.

(Это перевод репортажа корреспондентов отдела Би-би-си по проверке данных BBC Verify. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.)

Оба корабля принадлежат ООО «Оборонлогистика» — судоходной компании, работающей на Министерство обороны России. Они находятся под санкциями США.

После падения режима Башара Асада конец российского военного присутствия в Сирии был вопросом времени, говорили аналитики.

Судя по спутниковым снимкам, проанализированным BBC Verify, в последние недели в порт Тартуса было перевезено большое количество военной техники. На фото видны десятки транспортных средств и тонны оборудования в порту.

Свозить оборудование российские военные начали еще в середине декабря. Тогда же появились первые снимки колонн российской техники, движущихся на север к базе из других районов Сирии.

Прибытие кораблей совпало с сообщениями сирийских СМИ о расторжении договора с Россией об аренде порта. Новое переходное правительство в Дамаске отказалось подтвердить эти сообщения для Би-би-си, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на пресс-конференции в Москве тоже не стал это комментировать.

Тартус был для России единственной базой в Средиземноморье, позволявшей российским войскам дозаправляться, пополнять запасы и ремонтировать суда при выполнении операций на Ближнем Востоке и в Африке.

Кремль стремился сохранить контроль над этой базой. В декабре стало известно, что Россия ведет переговоры с новыми сирийскими властями о своем дальнейшем присутствии, но договор не был продлен.

Сайты морского слежения показывают, что «Спарта» и «Спарта II» пришвартовались во вторник вечером.

До этого ни один российский военный корабль не был замечен в Тартусе после падения режима Асада в начале декабря. На более ранних спутниковых снимках высокого разрешения можно увидеть десятки военных машин, припаркованных рядом с тем местом, где сейчас пришвартованы корабли.

Также неподалеку находились краны, которые обычно используются для погрузки оборудования.

Вполне возможно, что в порту также находятся еще два российских военных корабля, сообщил BBC Verify военно-морской аналитик Фредерик Ван Локерен. По его словам, суда «Иван Грен» и «Александр Отраковский» также могут быть задействованы в эвакуации. Это предположение разделяет и украинская военная разведка, представители которой дали комментарий BBC Verify.

«После отмены 49-летнего договора аренды для России стало совершенно ясно, что она больше не может надеяться на сохранение военного присутствия в Тартусе, и поэтому, похоже, нет смысла больше оставаться там и откладывать эвакуацию», — говорит Ван Локерен.

Однако эвакуация всего российского оборудования может занять некоторое время, отмечает Антон Мардасов из программы Института Ближнего Востока по Сирии.

«За прошедшие годы туда [в Сирию] было доставлено гораздо больше, чем могут принять эти корабли и суда», — сказал Мардасов BBC Verify.

Тем временем наблюдается продолжающаяся активность на главной российской авиабазе в Сирии Хмеймим. Спутниковые снимки показывают, как с момента падения режима Асада большие российские самолеты периодически загружаются военной техникой.

Украинская военная разведка сообщила, что с середины декабря российские самолеты перебрасывали военнослужащих и технику из Хмеймима на авиабазы ​​в Ливии как минимум 10 раз. Москва оказывает поддержку базирующемуся в Тобруке, на востоке Ливии, полевому командиру Халифу Хафтару.

Россия уже давно сохраняет присутствие на двух ливийских базах — Аль-Хадим и Аль-Джуфра, утверждает украинская разведка. Бывший член рабочей группы ООН, занимающейся проблемой воюющих наемников, Сорча Маклауд рассказала BBC Verify, что до недавнего времени эти объекты находились в ведении ЧВК «Вагнер».

Теперь, по ее словам, управление базами взяли на себя непосредственно российские власти.

По ее мнению, передислокация российских войск из Сирии в Ливию — логичный шаг с точки зрения Москвы, учитывая, что Ливия стала центром операций российского Африканского корпуса и, кроме того, может служить коридором в другие регионы Западной Африки.

Ник Эрдли, Мэтт Мерфи

BBC Verify