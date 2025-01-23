Лавина накрыла шесть авто и микроавтобус в Кыргызстане: есть пострадавший (фото)

Вчера, 22 января/, в Чуйской области Кыргызстана на трассе Бишкек – Ош сошла лавина – снегом накрыло шесть авто и микроавтобус, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС страны.

По данным ведомства, объем лавины составил около 3500 кубометров снега. Одна из машин оказалась полностью под лавиной.

На место были экстренно направлены погрузчики и спасатели, которым удалось извлечь из автомобиля четверых человек.

"Среди пострадавших женщина. Она была без сознания, ее отправили в больницу на скорой помощи", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия ведутся активные работы по расчистке. На постах "Арал" и "Сосновка" введены временные ограничения на движение легковых автомобилей.