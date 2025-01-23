Лавина накрыла шесть авто и микроавтобус в Кыргызстане: есть пострадавший (фото)
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Вчера, 22 января/, в Чуйской области Кыргызстана на трассе Бишкек – Ош сошла лавина – снегом накрыло шесть авто и микроавтобус, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС страны.
По данным ведомства, объем лавины составил около 3500 кубометров снега. Одна из машин оказалась полностью под лавиной.
На место были экстренно направлены погрузчики и спасатели, которым удалось извлечь из автомобиля четверых человек.
"Среди пострадавших женщина. Она была без сознания, ее отправили в больницу на скорой помощи", – говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия ведутся активные работы по расчистке. На постах "Арал" и "Сосновка" введены временные ограничения на движение легковых автомобилей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2214315-lavina-nakryla-shest-avto-i-mikroavtobus-v-kyrgyzstane-est-postradavshiy-foto/