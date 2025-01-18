Лавина сошла на трассу в Восточно-Казахстанской области (видео)

Лавина сошла на автодорогу Усть-Каменогорск - Самарское в Восточно-Казахстанской области и перекрыла движение, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства со ссылкой на информацию от ГУ "Казселезащита", в Уланском районе на 101 км автодороги областного значения Усть-Каменогорск - Самарское в связи с обильным выпадением осадков и усилением ветра произошел самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 370 куб. м.

"Жертв и разрушений нет. Лавина перекрыла дорогу. Дорога расчищена силами ТОО "Облшыгысжол", - отметили в МЧС.

Позже в километре от этого места был зафиксирован повторный сход лавины общим объемом 750 куб.м. Снова была перекрыта дорога, но ее уже расчистили, обеспечив проезд.

В МЧС добавили, что в регионе с 17 по 20 января в горных районах объявлена лавинная опасность. В ведомстве порекомендовали воздержаться от поездок и походов в горы.

"Много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам, проезжая мимо них - не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону.

Единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона - 112", - отметили в ведомстве.

Напомним, 12 января в Восточно-Казахстанской области на участке автодороги республиканского значения Усть-Каменогорск - Алтай - Большой Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи, километры 46-66, было ограничено движение из-за профилактического спуска лавин.

А в апреле прошлого года в Бостандыкском районе Алматы произошел самопроизвольный сход лавины. Пострадавших и разрушений не было.