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Лавина сошла на трассу в Восточно-Казахстанской области (видео)

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Расчистка трассы после схода лавины в ВКО
Расчистка трассы после схода лавины. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Лавина сошла на автодорогу Усть-Каменогорск - Самарское в Восточно-Казахстанской области и перекрыла движение, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства со ссылкой на информацию от ГУ "Казселезащита", в Уланском районе на 101 км автодороги областного значения Усть-Каменогорск - Самарское в связи с обильным выпадением осадков и усилением ветра произошел самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 370 куб. м.

"Жертв и разрушений нет. Лавина перекрыла дорогу. Дорога расчищена силами ТОО "Облшыгысжол", - отметили в МЧС.

Позже в километре от этого места был зафиксирован повторный сход лавины общим объемом 750 куб.м. Снова была перекрыта дорога, но ее уже расчистили, обеспечив проезд.

В МЧС добавили, что в регионе с 17 по 20 января в горных районах объявлена лавинная опасность. В ведомстве порекомендовали воздержаться от поездок и походов в горы.

"Много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам, проезжая мимо них - не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону.

Единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона - 112", - отметили в ведомстве.

Напомним, 12 января в Восточно-Казахстанской области на участке автодороги республиканского значения Усть-Каменогорск - Алтай - Большой Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи, километры 46-66, было ограничено движение из-за профилактического спуска лавин.

А в апреле прошлого года в Бостандыкском районе Алматы произошел самопроизвольный сход лавины. Пострадавших и разрушений не было.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2212793-lavina-soshla-na-trassu-v-vostochno-kazahstanskoy-oblasti-video/

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