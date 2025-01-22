В Ираке приняли поправки, разрешающие браки с 9-летними девочками

В Ираке приняли поправки к Закону о личном статусе, которые, по словам критиков, фактически легализуют детские браки, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Как сообщает издание, парламент Ирака 21 января принял поправки к закону о личном статусе, расширяющие полномочия исламских судов в решении семейных вопросов.

"Если сейчас девушки в Ираке могут вступать в брак с 18 лет, то новые поправки позволят духовенству одобрять браки в соответствии со своей интерпретацией исламского права. Некоторые из них разрешают вступать в брак 9-летним девочкам", - отмечается в статье.

Сторонники этих поправок из числа шиитских законодателей, как пишет издание, считают их средством привести закон в соответствие с исламскими принципами и уменьшить западное влияние на иракскую культуру.

Активистка и член Лиги иракских женщин Интисар аль-Маяли заявила, что принятие поправок "окажет катастрофическое воздействие на права девочек" и "нарушит их право на детство", а также разрушит механизмы защиты при разводе, опеке и вопросах наследования для женщин.

Ранее мы писали о жительница Шымкента, которая вышла замуж в 13 лет, а в 14 родила первенца. На тот момент у женщины было 12 детей.

Напомним, в начале 2023 года были озвучены данные исследования Центра изучения института семьи, согласно которым в казахстанских городах снижается коэффициент брачности, при этом популярность гражданских браков растет.

Также в ходе соцопроса, проведенного в стране также в прошлом году, респондентов просили назвать причины, оправдывающие расторжения брака. Среди главных причин разводов значатся алкоголизм и наркомания, насилие в семье, измены, увлечение азартными играми, а также нетрадиционная сексуальная ориентация.