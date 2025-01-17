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Новости русской службы Би-би-си

Россия подписала с Ираном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Что это за документ и почему он важен

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Владимир Путин и Масуд Пезешкиан
Владимир Путин и Масуд Пезешкиан. Фото: t.me/MID_Russia

Договор о стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном был подписан по итогам переговоров Владимира Путина и Масуда Пезешкиана в Кремле. Стороны признали, что «давно над ним работали», стараясь устранить «ошибки и задержки», но теперь, как они полагают, отношения двух стран получат «дополнительный импульс». Что же предусматривает этот документ?

Содержание документа заранее не разглашалось, однако из заявлений российских и иранских чиновников можно было сделать некоторые выводы о договоре. Ни для кого не секрет, что один из главных аспектов российского-иранского сотрудничества — взаимные поставки вооружений.

Что говорили о договоре в Москве

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью агентству «РИА Новости» акцентировал внимание на сотрудничестве в сферах безопасности и обороны. В договоре, по его словам, «уделяется особое внимание укреплению взаимодействия в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях, закреплено стремление Москвы и Тегерана к более тесной кооперации в областях безопасности, обороны, борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия многим другим общим вызовам и угрозам».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что соглашение будет охватывать все сферы сотрудничества: от военно-политического до культурно-гуманитарного.

При этом Песков утверждал, что дата подписания договора никак не связана с предстоящей 20 января инаугурацией президента США. СМИ обращали внимание на стремительный визит президента Ирана в Москву до вступления Трампа в должность и вспоминали, что избранный президент США уже после победы на выборах не исключал войны с Ираном.

В интервью иранскому государственному агентству IRNA Песков заявил, что увязывать инаугурацию президента США «с логическим завершением двухлетней кропотливой работы над документом, который ознаменует выход российско-иранских отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства» едва ли уместно.

Что говорили о соглашении в Тегеране

Власти Ирана в последние недели часто говорили об отдельных положениях договора. Всего в нем, по заявлениям иранских чиновников, 47 статей, охватывающих все области двустороннего сотрудничества.

Глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи при этом уточнил, что речь не идет о заключении военного союза. Этим соглашение отличается, например, от договора, который Россия подписала ранее с КНДР.

Аракчи подчеркнул, что в договоре не говорится ни о военном союзе, ни о каких-то конкретных целях. По словам главы МИД Ирана, главная задача соглашения — «дать долгосрочную перспективу» отношениям между странами.

Также он уточнил, что договор «основан на уважении суверенитета и территориальной целостности стран» и «не направлен против какой-либо третьей стороны».

В свою очередь, посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью ТАСС обратил внимание на то, что договор не предусматривает положения о взаимной обороне, в отличие от соглашений России с КНДР и Белоруссией.

При этом Россия и Иран включили в договор пункт, который запрещает сторонам поддерживать третьи государства или организации при нападении на участников соглашения, а также предоставлять свою территорию для этих целей.

Источники издания Middle East Eye в Тегеране утверждают, что в рамках договора Иран не намерен признавать Крым и другие оккупированные украинские территории. В частности, такая категоричная позиция связана с тем, что у Ирана есть собственные спорные территории — острова в Персидском заливе, на которые претендуют Объединенные Арабские Эмираты.

Продолжение военных поставок

Один из главных аспектов российского-иранского сотрудничества — это взаимные поставки вооружений. В самом тексте договора никакой конкретики на этот счет не предусматривается, однако всеобъемлющее соглашение станет базовым документом.

Россия получает от Ирана беспилотники «Шахед» — и, по данным США, недавно к ним добавились ракеты. В Татарстане, на территории особой экономической зоны «Алабуга» в 2023 году был построен завод по производству иранских дронов, которые в местной версии получили название «Герань-2». Эти беспилотники почти каждый день атакуют Украину, нанося удары по промышленным объектам и жилому сектору.

Осенью прошлого года США, Франция, Германия и Великобритания официально обвинили Иран в поставке баллистических ракет России для использования на войне против Украины. Речь идет о ракете «Фатх-360» максимальной дальностью действия до 120 км и боевой частью массой 150 кг. Иран эти поставки отрицает.

Тегеран выражал интерес к российским истребителям Су-35 и комплексам ПВО С-400. Россия уже поставила Ирану учебно-боевую авиацию, которая нужна Тегерану в том числе для подготовки пилотов для современных российских истребителей.

Наконец, Россия и до подписания соглашения отстаивала интересы Ирана в международных инстанциях, в том числе в Совбезе ООН. Теперь такое сотрудничество будет предусмотрено и официальным документом о всеобъемлющем сотрудничестве.

Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2212691-rossiya-podpisala-s-iranom-dogovor-o-vseobemlyushchem-strategicheskom-partnerstve-chto-eto-za-dokument-i-pochemu-on-vazhen/

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