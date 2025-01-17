Взрыв ракеты Илона Маска: самолеты в США направляют в обход места падения обломков

В США ракета компании SpaceX взорвалась через несколько минут после начала испытаний. Отмечается, что данное событие повлияло на расписание авиарейсов в США, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, в США произошел взрыв ракеты Starship через несколько минут после начала миссии.

"Спустя чуть менее 8,5 минут после начала миссии SpaceX потеряла связь со Starship. Комментаторы запуска тогда заявили, что аппарат "потерялся". Позже Илон Маск разместил на своей странице в социальной сети X видео, на котором запечатлен падающий с неба мусор", - пишет издание.

Отмечается, что взрыв ракеты стал неожиданной неудачей на фоне того, что компания под руководством Илона Маска добилась устойчивого прогресса в расширении возможностей корабля. Предполагалось, что ракета попытается вывести на орбиту 10 имитаторов космических аппаратов, разработанных для имитации размера, формы и веса модернизированных спутников SpaceX Starlink, которые Starship будет запускать в будущем.

Также это должна была быть первая попытка Starship доставить груз в космос, что стало важной вехой в подготовке ракеты к практическому использованию.

Также сообщается, что в федеральном управлении гражданской авиации, которое лицензирует запуски и возвращение ракет в атмосферу, сообщили о влиянии неудачного запуска на расписание авиарейсов в США.

В управлении заявили, что было замедлено движение самолетов, а их направили в обход района падения обломков Starship. Коммерческие рейсы, выполняемые авиакомпаниями JetBlue Airways Corp. и American Airlines Group Inc., также были вынуждены принять меры, чтобы избежать последствий.

Отметим, что последний запуск ракеты Starship состоялся в ноябре прошлого года, вместе с главой SpaceX Илоном Маском за событием наблюдал избранный президент США Дональд Трамп.

В июне прошлого года сообщалось, что ракета-носитель с прототипом Starship впервые успешно приводнилась в Индийском океане в ходе испытательного запуск.

Отметим, что в прошлом уже были случаи неудачных запусков ракеты компании. В ноябре 2023 года сверхтяжелый космический корабль Starship компании Илона Маска SpaceX во второй раз был взорван после запуска системой прекращения полета.