Трамп вместе с Маском наблюдал за запуском ракеты Starship (фото, видео)

Избранный президент США Дональд Трамп наблюдал за запуском ракеты Starship вместе с главой SpaceX Илоном Маском - политик прибыл на стартовую площадку, передает NUR.KZ.

В социальной сети Truth Social Трамп написал, что направляется в Техас.

"Я отправляюсь в великий штат Техас, чтобы понаблюдать за запуском самого большого объекта, который когда-либо поднимался не только в космос, но и просто отрывался от земли. Удачи Илону Маску и великим патриотам, участвующим в этом невероятном проекте!" - заявил Трамп.

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/Getty Images

По информации CNBC, SpaceX приглашает известных личностей на запуски своих ракет. Отмечается, что Трамп уже посещал мероприятия компании. Так, во время своего первого президентства его приглашали на запуск первого астронавта SpaceX.

Прошедший во вторник запуск стал шестым по счету для Starship. Корабль был запущен с частной базы Starbase около Браунсвилла - на борту никого не было.

SpaceX намеревалась вернуть ракету-носитель Super Heavy после того, как она отделится от Starship, и посадить ее на кронштейны пусковой башни компании.

Но компания заявила в ходе своей интернет-трансляции, что ракета-носитель не прошла "критерии фиксации", необходимые для попытки захвата, поэтому вместо этого она упала в Мексиканский залив.

Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/Getty Images

Напомним, в ходе первых испытаний, которые состоялись в апреле 2023 года, Starship должен был совершить почти полный оборот вокруг земного шара - однако он взорвался через четыре минуты после старта.

Второй запуск прошел 18 ноября 2023 года. Ракета SuperHeavy вывела в космос Starship. Планировалось, что корабль должен совершить оборот вокруг Земли, после чего упасть в Тихом океане в районе Гавайских островов. Однако связь с кораблем тоже пропала приблизительно через восемь минут после старта. После этого, как сообщила SpaceX, была запущена функция самоуничтожения Starship.

Третий запуск тоже вскрыл недочеты - SpaceX потеряла связь, когда полет был почти завершен.

В июне этого года SpaceX сообщила о первом успешном приводнении прототипа Starship.