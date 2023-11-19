Starship второй раз подорван во время испытаний. Однако Илон Маск считает запуск успешным

Сверхтяжелый космический корабль Starship компании Илона Маска SpaceX во второй раз был взорван после запуска системой прекращения полета.

Запуск корабля был произведен с космодрома Бока-Чика в Техасе в субботу, 18 ноября, около 7:00 утра по местному времени (в 13:00 по Гринвичу). Ракета SuperHeavy вывела в космос Starship. Планировалось, что корабль должен совершить оборот вокруг Земли, после чего упасть в Тихом океане в районе Гавайских островов.

Однако связь с кораблем пропала приблизительно через восемь минут после старта. После этого, как сообщила SpaceX, была запущена функция самоуничтожения Starship. Причины случившегося пока не ясны.

Тем не менее, Илон Маск назвал испытания огромным успехом. «На один шаг ближе к цели!» — написал он в соцсети X. Компания также поздравила всех причастных к испытаниям с успешным запуском.

Это были вторые испытания сверхтяжелого космического корабля компании SpaceX. В ходе первых испытаний, которые состоялись в апреле этого года, Starship должен был совершить почти полный оборот вокруг земного шара — однако он взорвался через четыре минуты после старта.

В этот раз корабль был в полете в два раза больше времени. Кроме того, ракете SuperHeavy удалось штатно стартовать. И если в ходе апрельских испытаний ракета не достигла этапа отделения ступеней, то в этот раз отделение ступеней прошло в штатном режиме.

После первого неудачного запуска ракета и корабль были модернизированы. Основные изменения касаются схемы расстыковки первой и второй ступеней. В августе SpaceX представила модернизированный ускоритель SuperHeavy с переходным отсеком, который предназначен для расстыковки ступеней по «горячей» схеме.

Сверхтяжелый Starship по меньшей мере в два раза больше любого другого существовавшего до него космического корабля. Его высота составляет почти 120 метров, а тяга почти вдвое превышает мощность любого когда-либо построенного космического корабля.

Илон Маск рассчитывает, что ракета Starship полностью перевернет индустрию ракетостроения и освоения космоса.

Starship предназначен для полного и быстрого повторного использования и, по замыслу Маска, сможет совершать несколько рейсов в день, доставляя на орбиту людей или грузы.

Маск рассматривает Starship и как транспортное средство, которое может открыть эру межпланетных путешествий для обычных людей.

За испытаниями Starship и ракеты внимательно наблюдает государственная аэрокосмическая администрация НАСА.

На разработку варианта Starship, способного доставить экипаж на Луну, НАСА выделило SpaceX почти 3 млрд долларов.