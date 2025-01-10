"Было бы безумием опустить руки". На "Рамштайне", который может стать последним, Зеленский призвал продолжать помощь Украине

На американской военной базе «Рамштайн» в Германии проходит очередная встреча союзников Украины, на которой они координируют военную помощь Киеву для противостояния российской агрессии. Это происходит незадолго до прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа, и некоторые участники саммита не исключают, что заседание станет последним в таком формате.

Для участия в этой встрече в Германию приехали президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны США Ллойд Остин (именно он был инициатором проведения саммитов в таком формате), а также главы оборонных ведомств других западных государств-союзников Киева.

Трамп обещает как можно быстрее закончить войну в Украине, однако не говорит, как именно он намерен этого достичь. Известно лишь, что, в отличие от администрации президента Джо Байдена, представители будущего президента США выражали готовность говорить с российским лидером Владимиром Путиным.

В прошлом Трамп резко критиковал отправку Украине большого объема американской военной помощи. Некоторые политики из его окружения, впрочем, предлагали не уменьшать военную поддержку Киева, если он согласится на некие уступки, способные привести к окончанию горячей фазы войны.

Почему этот саммит может стать последним

Свое выступление на заседании в «Рамштайне» Зеленский начал с просьбы не прекращать поддержку Украины — судя по контексту, она была обращена непосредственно к Трампу.

«Очевидно, что для Европы и всего мира начинается новая глава — всего через 11 дней, время, когда мы должны сотрудничать активнее, больше полагаться друг на друга и достигать вместе еще более весомых результатов», — сказал президент Украины об инаугурации Трампа, которая состоится 20 января.

«Мы прошли такой долгий путь, что было бы просто безумием опустить руки и не продолжать строить оборонные коалиции, которые мы создали, тем более что они уже помогают нам расти и укреплять то, что, по сути, является нашей общей оборонной силой, — добавил Зеленский. — Независимо от того, что происходит в мире, каждый хочет быть уверен, что его страну не сотрут с карты».

Во время встречи министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в том случае, если США решат отказаться от продолжения встреч в формате «Рамштайн», европейским союзникам Украины придется брать ответственность на себя.

«Если в США примут решение больше не поддерживать этот формат, то тогда нам придется принимать свои собственные решения», — сказал Писториус и призвал не строить предположения о будущей политике Трампа до его прихода к власти.

Накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также не исключил, что нынешнее заседание может стать последним в подобном формате.

«Возможно, это последняя встреча такого рода, поскольку новая администрация [США], вероятно, предложит иную форму этой деятельности», — цитирует министра польское издание 300 Polityka.

При этом глава польского оборонного ведомства предложил, чтобы большую роль в поддержке Украины начало играть НАТО. До сих пор Североатлантический альянс предпочитал играть не слишком заметную роль в конфликте, чтобы не вступать в прямое противостояние с Россией: военную помощь Украине оказывают отдельные члены НАТО, но не весь блок в целом.

Что может предпринять Трамп — версия Financial Times

В день проведения саммита авторитетная британская газета Financial Times сообщила со ссылкой на двух неназванных европейских чиновников, что Трамп пока точно не знает, как прекратить войну, но не собирается останавливать поток американской военной помощи Украине.

«Вся эта команда одержима идеей силы и необходимостью выглядеть сильными, так что они перенастраивают свой подход к Украине», — сказал один из собеседников FT.

Трамп на этой неделе сказал, что рассчитывает добиться прекращения огня в Украине в течение полугода — хотя по ходу предвыборной кампании заявлял, что непременно остановит войну в течение суток, как только будет избран президентом.

Специальный представитель Трампа по Украине Кит Келлог в среду в эфире телекомпании Fox News сказал, что ставит себе целью остановить войну в течение 100 дней.

А премьер-министр Италии Джорджа Мелони на прошлой неделе после встречи с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго заверила журналистов, что США не прекратят оказывать помощь Украине. «Я не прогнозирую ухода США. Трамп, наверное, будет двигаться к мирному решению, но я не думаю, что это означает, что он бросит Украину», — сказала Мелони.

По данным западных СМИ, Трамп также говорил Зеленскому во время личных встреч до и после выборов в США, что его не разочарует.

Новый пакет помощи США

На встрече в формате «Рамштайн» США также объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 500 млн долларов; для уходящей администрации Байдена он станет последним.

В пакет, как сообщает Пентагон, вошли:

ракеты AIM-7, RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны

ракеты класса «воздух-земля»

вспомогательное оборудование для F-16

танковые мостоукладчики

оборудование защищенной связи

стрелковое оружие и боеприпасы

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Это уже 74-й транш военного оборудования, предоставленный администрацией Байдена из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года.

В среду представители Министерства обороны США сообщили корреспонденту «Голоса Америки» (это СМИ включено в российский реестр «иноагентов»), что новый пакет американской помощи «не охватывает все 4,3 млрд долларов, которые остались в бюджете для помощи Украине в рамках программы президентских полномочий, одобренной Конгрессом в апреле прошлого года».

«Голос Америки» также отмечает, что к 20 января, когда Трамп вступит в должность, «около 80-90% всего [американского] оборудования, которое обещали Киеву, доставят в Украину».

Однако этот показатель не включает помощь, направленную через механизм Инициативы содействия безопасности Украины (USAI): в ее рамках на прошлой неделе был объявлен очередной пакет на сумму 1,2 млрд долларов.

Эта инициатива позволяет Пентагону заказывать новое оборудование для Украины у производителей, а не отправлять его из существующих запасов. Для этого потребуется больше времени, отмечает «Голос Америки», и до получения этой помощи могут пройти месяцы или даже годы.