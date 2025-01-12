Спецпрокурор, который вел расследования в отношении Трампа, ушел в отставку

Специальный прокурор Джек Смит, который вел два расследования в отношении Трампа, ушел в отставку из Министерства юстиции США в пятницу, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщается, специальный прокурор Джек Смит вел расследования попыток Дональда Трампа отменить результаты президентских выборов 2020 года и предполагаемого ненадлежащего обращения с секретными документами после ухода Трампа с поста.

Оба дела уже закрыты, и отставка спецпрокурора Смита не является неожиданностью - процесс завершения им дел начался несколько недель назад, отмечают авторы статьи.

Спецпрокурор был назначен на расследования этих дел в 2022 году. В 2023 году он выдвинул обвинения против Трампа в рамках обоих расследований, но столкнулся с юридическими препятствиями, и после решения избирателей вернуть Трампа в Белый дом дела были прекращены.

Смит представил свой последний двухтомный отчет по ним генеральному прокурору во вторник прошлой недели.

В пятницу апелляционный суд отклонил просьбу Трампа и его союзников сохранить отчет в тайне. А Министерство юстиции обжаловало временный запрет, наложенный судьей Эйлин Кэннон на публикацию отчета.

Напомним, ранее 10 января уголовный суд в Нью-Йорке вынес Дональду Трампу приговор по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание. Хотя ранее присяжные вынесли обвинительный приговор в адрес Трампа, судья принял решение о безусловном освобождении Трампа от тюремного заключения, штрафа или условного срока, а также иных ограничений, которые как-либо могут повлиять на его вступление в должность президента в этом месяце. При этом это не снимает с него судимости за фальсификацию документов.

Сам Трамп назвал процесс против себя "неамериканской охотой на ведьм". Он заявил, что радикальные демократы потратили десятки миллионов долларов на "совершенно безосновательные, незаконные и фальшивые обвинения" против него.