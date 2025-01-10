Пять ныне живущих президентов США собрались на похоронах Джимми Картера (фото, видео)

В Вашингтоне прошла церемония прощания с 39-м президентом США Джимми Картером. На церемонии встретились все бывшие, пока действующий, а также избранный президенты страны.

Как сообщает РИА Новости, в столице США Вашингтоне прошла церемонии прощания с бывшим президентом США Джимми Картером, ушедшим из жизни в возрасте 100 лет, ее посетил действующий президент США Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп.

Также на церемонии в одном помещении собрались пять ныне живущих президентов США. Помимо Дональда Трампа и его жены Мелании, Джо Байдена и его жены Джилл, на церемонии был Джордж Буш-младший и его жена Лора, Билл Клинтон с супругой Хиллари.

Джо Байден на похоронах Джимми Картера. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Похороны Джимми Картера. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Бывший президент Барак Обама также принял участие в церемонии прощания, однако был без жены. Сообщается, что Мишель Обама не смогла присутствовать из-за конфликтов в расписании, сейчас она якобы находится на Гавайях.

"Джимми Картер поступал справедливо, любил милосердие, ходил смиренно... Да благословит Бог великого американца, дорогого друга и хорошего человека", - заявил действующий президент Байден на церемонии прощания.

На прощальной церемонии, как сообщает РБК, выступили многие политики.

"Он жил своей верой, он служил людям и сделал мир лучше, чем тот был до него. Работа Джимми Картера говорит за него громче, чем любая дань уважения, которую мы можем предложить", - сказала вице-президент США Камала Харрис.

По данным издания, траурные мероприятия начались еще 4 января на семейной ферме Картеров возле города Плейнс (штат Джорджия), где вырос политик, и продолжились в Атланте - гроб выставили в Центре Картера.

Похороны Джимми Картера. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

7 января процессия переместилась в Вашингтон. Тело Картера доставили в Капитолий на черной повозке, запряженной лошадьми, по Пенсильвания-авеню.

9 января гроб доставили в Кафедральный собор Вашингтона, где прошла мемориальная служба, а затем его спецбортом отправят в Плейнс для похорон.

Напомним, бывший президент США Джимми Картер умер в воскресенье, 29 декабря, в своем доме в Джорджии. Ему было 100 лет. Точная причина смерти не называется, однако, как указывает издание, в последние годы экс-глава США лечился от агрессивной формы меланомы — рака кожи. 2023 году сообщалось, что он прекратит дальнейшее лечение и проведет оставшееся время дома под присмотром хосписа.

Президент США Джо Байден объявил в стране траур в связи с кончиной бывшего президента страны Джимми Картера.

4 января в Соединенных Штатах начались траурные мероприятия по случаю государственных похорон 39-го президента страны Джимми Картера.