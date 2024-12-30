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Умер экс-президент США Джимми Картер

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Джимми Картер
Джимми Картер. Фото: Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images

Бывший президент США Джимми Картер умер в воскресенье, 29 декабря, в своем доме в Джорджии. Ему было 100 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washingtin Post.

О смерти Картера сообщил его сын Джеймс Э. Картер младший.

Точная причина смерти не называется, однако, как указывает издание, в последние годы экс-глава США лечился от агрессивной формы меланомы — рака кожи. 2023 году сообщалось, что он прекратит дальнейшее лечение и проведет оставшееся время дома под присмотром хосписа.

Последний раз Картер появлялся на публике 1 октября, когда он с семьей и друзьями наблюдал за полетом авиации в честь его 100-летия.

У Джимми Картера осталось четверо детей, 11 внуков и 14 правнуков.

Джимми Картер родом из маленького городка. Он был губернатором штата Джорджия с 1971 по 1975 год, а с 1977 по 1981 год занимал пост президента США.

Как пишет РБК, СМИ называли Картера "политической сенсацией" своего времени, отмечая, что в течение четырех лет пребывания у власти он стремился восстановить доверие к правительству после войны во Вьетнаме и Уотергейтского скандала, который стал причиной отставки Ричарда Никсона в 1974 году.

Во внешней политике президента одним из достижений считаются Кэмп-Дэвидские соглашения об урегулировании на Ближнем Востоке, которым предшествовало пять войн между Израилем и Египтом.

В то же время, отмечается, что в годы его президентства американская экономика переживала спад, в стране были высокая безработица и инфляция.

Помимо этого, при Картере произошел кризис с захватом 52 американских заложников в Иране: в ноябре 1979 года студенты-исламисты штурмовали посольство США в Тегеране и удерживали людей в течение 444 дней. Освободить их удалось в январе 1981 года, когда Картер покинул свой пост.

После отставки Картер занимался благотворительной деятельностью, гуманитарными проектами, в 2002-м был удостоен Нобелевской премии мира за "неутомимые усилия по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижение вперед демократии и соблюдения прав человека, а также за стимулирование экономического и социального развития".

Напомним, в ноябре прошлого года не стало жены Джимми Картера – Розалин Картер. Бывшая первая леди страны ушла из жизни в возрасте 96 лет. Джимми и Розалин прожили в браке 77 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2206524-umer-eks-prezident-ssha-dzhimmi-karter/

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