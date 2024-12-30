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Траур объявили в США из-за смерти Джимми Картера

Опубликовано:

Джимми Картер
Джимми Картер. Фото: Paul Hennessy/NurPhoto/Getty Images

Президент США Джо Байден объявил в стране траур в связи с кончиной бывшего президента страны Джимми Картера, передает NUR.KZ со ссылкой на Белый дом.

Соответствующее заявление появилось на сайте Белого дома.

"Президент Картер был человеком с характером, мужеством и состраданием, чья жизнь, прожитая на службе, определила его как одного из самых влиятельных государственных деятелей в нашей истории.

Он олицетворял все самое лучшее в Америке: смиренный слуга Бога и народа, героический поборник всеобщего мира и прав человека и достойный лидер, чья нравственная ясность и обнадеживающее видение возвысили нашу нацию и изменили наш мир", – говорится в заявлении Байдена.

Он напомнил, что Картер родился в семье фермера и медсестры, был кадетом Военно-морской академии США, а позже поступил на государственную службу.

Позже Картер был избран сенатором штата, стал 76-м губернатором Джорджии, а в 1977 году занял пост президента страны.

Под руководством президента Картера были созданы современные Министерство образования и Министерство энергетики США. Он также выступал за нераспространение ядерного оружия.

"Благодаря своему исключительному моральному лидерству президент Картер прожил благородную жизнь, полную смысла и целей. Пусть память о президенте Картере продолжит быть светом, указывающим нам путь вперед", – добавил Байден.

В завершение он объявил, что 9 января в США объявлено днем траура в связи с кончиной экс-президента Джимми Картера.

"Я призываю американский народ собраться в этот день в своих местах поклонения, чтобы там воздать должное памяти президента Джеймса Картера. Я приглашаю людей со всего мира, которые разделяют нашу скорбь, присоединиться к нам в этом торжественном событии", – заключил глава США.

Напомним, бывший президент США Джимми Картер скончался в воскресенье, 29 декабря, в возрасте 100 лет. Последние годы он лечился от агрессивной формы меланомы – рака кожи.

Картер стал 39-м президентом США, он руководил страной с 1977 по 1981 год. СМИ называли Картера "политической сенсацией" своего времени, отмечая, что в течение четырех лет пребывания у власти он стремился восстановить доверие к правительству после войны во Вьетнаме и Уотергейтского скандала, который стал причиной отставки Ричарда Никсона в 1974 году.

В 2002-м Джимми Картер был удостоен Нобелевской премии мира за "неутомимые усилия по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижение вперед демократии и соблюдения прав человека, а также за стимулирование экономического и социального развития".

Его супруга Розалин Картер ушла из жизни в прошлом году. Они прожили в браке 77 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2206577-traur-obyavili-v-ssha-iz-za-smerti-dzhimmi-kartera/

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