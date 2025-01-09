Армия Турции приведена в боевую готовность, сообщили местные СМИ

Вооруженные силы Турции приведены в боевую готовность из-за возможной операции в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), передает NUR.KZ со ссылкой на Türkiye.

"Требуя от новой администрации Сирии необходимых шагов против террористической организации, Анкара продолжает подготовку ко всем сценариям. Войска на границе были приведены в боевую готовность на предмет возможной операции", - отмечается в сообщении издания.

В материале сообщается также, что Турция готова ко всем сценариям ликвидации террористической организации РПК как в Ираке, так и в Сирии. Одним из них являются военные действия.

Турция, после свержения режима Башара Асада заявившая, что будет поддерживать Сирию во всех смыслах - от инфраструктуры до энергетики, от торговли до здравоохранения, продолжает предпринимать стратегические шаги по ликвидации террористической организации РПК - уже проведены встречи с лидером сирийского переходного правительства и озвучены требования.

Среди них:

террористы, которые не являются гражданами Сирии, включая выходцев из Турции, Ирана, Ирака и Европы, должны покинуть страну;

все лидеры РПК, включая граждан Сирии, также должны покинуть страну. Сирийские члены группировки обязаны сложить оружие, а их дальнейшая судьба будет решаться сирийским правительством.

Напомним, в декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с речью перед кабинетом министров, в ходе которой сделал заявление по Сирии.

"Турция не покушается на территорию и суверенитет какой-либо другой страны. Единственная цель наших трансграничных операций - защита нашей родины и граждан от террористических атак", - напомнил он.

Тогда же Эрдоган заявил, что в Сирии сложились новые реалии, а также выразил надежду на то, что изменения в стране приведут к улучшению ситуации для всех ее людей, в том числе беженцев.

Ранее в комитете Нагеля Израиля заявили, что стране нужно быть готовой к прямой конфронтации с Турцией на фоне ее стремления восстановить Османскую империю.