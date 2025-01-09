FT: Илон Маск хочет "убрать" Стармера с поста премьера Британии

Миллиардер Илон Маск хочет отстранить лидера британских лейбористов Кира Стармера до следующих выборов в 2029 году, передает NUR.KZ со ссылкой на The Financial Times.

По данным источников зарубежного издания, миллиардер Илон Маск рассматривает возможность отстранения лидера британских лейбористов, премьера Кира Стармера до следующих выборов в 2029 году.

До этого момента Маск, как пишет FT, намерен "дестабилизировать" британское правительство, выходя за рамки агрессивных постов, которые он публикует в своей социальной сети X (бывший Twitter).

"Он считает, что сама западная цивилизация находится под угрозой", - добавил один из источников издания.

По словам его соратников, Маск искал информацию о том, можно ли заручиться поддержкой альтернативных британских политических движений, в частности - ультраправых (партия "Reform UK"), чтобы добиться смены премьер-министра Кира Стармера до следующих выборов.

В первые дни 2025 года Илон Маск укрепил свое политическое влияние, публично поддержав крайне правых деятелей в Великобритании, Германии и Канаде.

Тогда же Маск призвал освободить заключенного в тюрьму британского крайне правого экстремиста, опубликовал пост с призывом к королю Карлу III распустить парламент и назначить новые выборы, а также разместил мемы и резкие комментарии в адрес премьер-министра Кира Стармера.

Как пишет Русская служба BBC, в последнее время Маск поддерживает многих крайне правых популистов как у себя дома, в США, так и в Европе. Так, в декабре он выразил поддержку крайне правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Его заявление прозвучало за два месяца до выборов в Германии, назначенных на февраль следующего года.

"Мания величия Маска быстро растет. Он явно пытается организовать крайне правую революцию во всем западном мире. Теперь он поддерживает АдГ. До этого поддержал Reform UK. Он является доминирующей фигурой в мире Трампа. И явно поддержит Ле Пен", - написал в соцсети Х известный британский журналист, колумнист Financial Times Гидеон Рахман.

Отметим, что Кир Стармер официально стал новым премьер-министром Великобритании в июле 2024 года, после того, как Риши Сунак сложил с себя полномочия главы правительства Великобритании и покинул резиденцию на Даунинг-стрит.