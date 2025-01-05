Илон Маск сделал несколько политических заявлений в первые дни 2025 года

В первые дни 2025 года Илон Маск укрепил свое политическое влияние, публично поддержав крайне правых деятелей в Великобритании, Германии и Канаде, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Самый богатый человек в мире опубликовал несколько десятков коротких, но провокационных постов для 210 млн подписчиков в X.

Маск призвал освободить заключенного в тюрьму британского крайне правого экстремиста, опубликовал пост с призывом к королю Карлу III распустить парламент и назначить новые выборы, а также разместил мемы и резкие комментарии в адрес премьер-министра Кира Стармера.

Предприниматель также похвалил интервью с Пьером Пуальевром, лидером Консервативной партии Канады. Помимо этого, Маск сообщил, что на следующей неделе проведет прямую трансляцию беседы с Элис Вайдель, кандидатом в канцлеры от "Альтернативы для Германии" — крайне правой партии, которую он поддержал перед внеочередными выборами в феврале.

В 2024 году Маск вложил крупную сумму в предвыборную кампанию Дональда Трампа, который победил на выборах в США. Поскольку Республиканская партия готовится вернуть контроль над Белым домом и обеими палатами Конгресса, политическое влияние Маска также усилилось.