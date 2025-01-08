Младшая сестра создателя ChatGPT обвинила его в сексуальном насилии

Создателя ChatGPT Сэма Альтмана обвинила в сексуальном насилии его младшая сестра - девушка заявила, что подвергалась насилию в период с 1997 по 2006 год, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Как сообщает издание, сестра генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, Энн Альтман, в понедельник подала иск, заявив, что брат регулярно подвергал ее сексуальному насилию в период с 1997 по 2006 год.

В иске, поданном в суд в штате Миссури, утверждается, что насилие происходило якобы в доме семьи в Клейтоне, штат Миссури. Все это, по словам девушки, началось, когда ей было три года, а Сэму - 12.

В иске утверждается, что насилие происходило "несколько раз в неделю".

При этом, по данным издания, сестра Альтман и ранее публично выдвигала подобные обвинения в сексуальном насилии против своего брата. Но в этот раз девушка подала в суд.

В иске содержится требование о проведении суда присяжных и возмещении ущерба в размере более 75 000 долларов США, пишет издание.

Сэм Альтман и его семья опровергли обвинения Энн Альтман. Он опубликовал на своей странице в социальной сети X заявление от себя, своей матери и двух братьев. В нем члены семьи указывают на проблемы с психическим здоровьем девушки.

В их ответе говорится, что "все эти утверждения совершенно не соответствуют действительности", и добавляется, что "эта ситуация причиняет огромную боль всей нашей семье".

В марте этого года сообщалось, что Сэм Альтман восстановился в совете директоров OpenAI после проверки, включавшей анализ 30 тысяч документов и десятки интервью с сотрудниками.

Но он также был отстранен от должности генерального директора венчурного фонда, связанного с компанией-разработчиком ChatGPT OpenAI в апреле этого года.

В мае этого года Сэм Альтман, гендиректор OpenAI, стал очередным миллиардером, который пообещал раздать большую часть своих денег на благотворительность.