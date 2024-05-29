Гендиректор OpenAI Сэм Альтман пообещал раздать свое богатство на благотворительность

Сэм Альтман, гендиректор OpenAI, стал очередным миллиардером, который пообещал раздать большую часть своих денег на благотворительность, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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"Клятва дарения" (The Giving Pledge) — это филантропическая инициатива, авторами которой стали Уоррен Баффетт и Билл Гейтс.

В июне 2010 года Баффет и Гейтс объявили, что пожертвуют большую часть своего состояния на благотворительность. Тогда это обязательство также принял 241 богатый человек из 29 стран мира. С годами новые миллиардеры продолжали присоединяться к этой инициативе.

Теперь данную клятву дал и Сэм Альтман, гендиректор OpenAI, ведущей мировой компании в области разработки искусственного интеллекта. По подсчетам журналистов, личное состояние Альтмана превышает 2 млрд долларов. Причем оно не связано с доходами OpenAI, а базируется на инвестициях Альтмана в другие технологические компании.