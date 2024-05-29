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Гендиректор OpenAI Сэм Альтман пообещал раздать свое богатство на благотворительность

Опубликовано:

Сэм Альтман
Сэм Альтман. Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Сэм Альтман, гендиректор OpenAI, стал очередным миллиардером, который пообещал раздать большую часть своих денег на благотворительность, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

"Клятва дарения" (The Giving Pledge) — это филантропическая инициатива, авторами которой стали Уоррен Баффетт и Билл Гейтс.

В июне 2010 года Баффет и Гейтс объявили, что пожертвуют большую часть своего состояния на благотворительность. Тогда это обязательство также принял 241 богатый человек из 29 стран мира. С годами новые миллиардеры продолжали присоединяться к этой инициативе.

Теперь данную клятву дал и Сэм Альтман, гендиректор OpenAI, ведущей мировой компании в области разработки искусственного интеллекта. По подсчетам журналистов, личное состояние Альтмана превышает 2 млрд долларов. Причем оно не связано с доходами OpenAI, а базируется на инвестициях Альтмана в другие технологические компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2108637-gendirektor-openai-sem-altman-poobeshchal-razdat-svoe-bogatstvo-na-blagotvoritelnost/

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