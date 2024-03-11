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Сэм Альтман восстановился в совете директоров OpenAI

Опубликовано:

Сэм Альтман
Сэм Альтман. Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Сэм Альтман восстановился в совете директоров OpenAI после проверки, включавшей анализ 30 тысяч документов и десятки интервью с сотрудниками, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Совет директоров OpenAI выразил "полное доверие" Альтману и президенту компании Грегу Брокману после объявления результатов проверки.

"Мы единогласно пришли к выводу, что Сэм и Грег — подходящие лидеры для OpenAI", — заявил Брет Тейлор, председатель правления OpenAI.

В ноябре прошлого года Альтмана внезапно отстранили от должности генерального директора и обвинили в том, что он "не всегда откровенен в общении с советом директоров". Пять дней спустя, 21 ноября, он снова оказался у руля. Во многом это произошло благодаря тому, что 500 сотрудников компании пригрозили уйти в знак протеста против отстранения Альтмана.

По данным OpenAI, проверка обнаружила, что предыдущее правление приняло решение об отстранении Альтмана в кратчайшие сроки, без предварительного уведомления ключевых заинтересованных сторон, а также без полного расследования.

И хотя правление действовало в рамках своих компетенций, увольняя Сэма Альтмана, проверка показала, что его действия не требовали экстренного отстранения от должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2066034-sem-altman-vosstanovilsya-v-sovete-direktorov-openai/

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